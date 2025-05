«Nuestro proyecto es formar una trainera fuerte con remeras de casa»

Juan F. Manjarrés hernani. Viernes, 30 de mayo 2025, 19:40 Comenta Compartir

Una vez finalizadas, tanto las ligas como los campeonatos de bateles y trainerillas, llega el turno de la trainera femenina 'Maialen'. Desde hace tiempo el equipo hernaniarra está entrenando a tope y la primera regata oficial está al caer. Mañana domingo, 1 de junio, las chicas de Hernaniko Arraun Elkartea participarán en el campeonato de Gipuzkoa de Traineras que se celebrará en Orio desde las 10.30 hora.

Asier Ocón, entrenador de la trainera, explica la situación del equipo. «Las recientemente finalizadas regatas de bateles y trainerillas son un complemento idóneo para la preparación de nuestra trainera. Las chicas han dado grandes pasos, realizando buenas regatas... Avanzamos paso a paso, haciendo acopio de experiencia y confianza. Por lo tanto, los resultados obtenidos, tanto en bateles como en trainerillas, son muy importantes».

En breve, la trainera 'Maialen' comenzará a competir. «No serán tres meses nada sencillos», subraya Ocón. «Nuestro objetivo para este año es seguir avanzando. Estamos trabajando con remeras muy jóvenes y eso significa que los frutos no los vamos a recoger de inmediato».

Los retos no son nada fáciles. «La base de nuestro proyecto deportivo es formar una trainera fuerte con remeras de casa. Por eso, 'invertimos' en la cantera. Las remeras infantiles, cadetes y juveniles son nuestra base. Y ese objetivo no se obtiene de la noche a la mañana, es la consecuencia de un proceso. Los milagros no existen. Al igual que en el colegio, en un año, no se pueden completar tres cursos».

El entrenador no tiene ninguna duda de que el camino que está realizando el club es el adecuado. «Pero, existen otros aspectos también a tener en cuenta. Realizar un buen trabajo con las remeras significa que otros clubes se fijen en nuestra cantera, todo ello tiene sus consecuencias en nuestro trabajo. Pese a todo, como hasta ahora, seguiremos adelante. Poco a poco. Con nuestras chicas, seguimos consolidando nuestro proyecto deportivo».

Ocón se muestra optimista de cara a la temporada de traineras: «No tengo ninguna duda de que vamos a hacer un buen trabajo. Creo que rondaremos el cuarto o quinto puesto. Todo lo que consigamos a partir de ahí, bienvenido sea».

El presente verano, la Liga ETE (Asociación de Traineras de Mujeres), en la que participará la trainera 'Maialen', estará compuesta por nueve embarcaciones: San Juan, Portugalete, Camargo, Zarautz, Kaiku, Isuntza, Ondarroa, Deusto y Hernani. Competirán a lo largo de dieciséis jornadas.

Además de la Liga ETE, las chicas de Hernaniko Arraun Elkartea disputarán mañana domingo, el campeonato de Gipuzkoa, y la primera semana de septiembre la eliminatoria de La Concha. Dos citas que son importantes en su calendario.