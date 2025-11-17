Primera derrota del sénior masculino de voleibol, en la quinta jornada liguera

J. F. M. Hernani. Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:03 Comenta Compartir

Este fin de semana se han disputado la tercera jornada de la Copa Gipuzkoa de voleibol y solo cinco equipos locales han podido llevarse la victoria, aunque ha estado muy reñido. El infantil masculino gracias a esta victoria se ha hecho con la tercera plaza y en la misma posición se encuentran el Infantil Femenino 2 y 3. Estos dos equipos tuvieron que pelear hasta el último momento y el duelo fue muy intenso, teniendo que luchar los puntos en el quinto set. Hubo cara y cruz, porque el Infantil 3 se llevó finalmente la victoria ante el Arizmendi y en el último momento a las del Infantil 2 se les escapó la victoria.

En cadetes solo ganaron los chicos, aunque ellas también le dieron trabajo a las del Aldapeta. Los cadetes chicos consiguieron una victoria que les coloca primeros de su grupo, señal de que están haciendo un gran trabajo. El juvenil masculino también se llevó el triunfo. Tuvieron que pelear cada punto para conseguirlo y gracias a ello están avanzando en la clasificación del grupo. Las juveniles 1 han ganado por 3-1 a un rival directo y se han hecho con el primer puesto.

Por su parte, las júnior chicas 2 no pudieron conseguir la victoria como hasta ahora y les tocó perder ante el Aidean de Zarautz, aunque seguro que la próxima jornada conseguirán llevarse la ansiada victoria. Las sénior al final no pudieron lograr la victoria ante el Harresi, pero demostraron su buen nivel. Los sénior, que juegan en la Liga Vasca, sufrieron la primera derrota en la quinta jornada contra un rival directo, perdiendo 2-3, pero el partido no pudo estar más interesante, ya que los tantos pudieron caer en todo momento para cualquiera de los dos lados. Los aficionados del Hernani animaron a su equipo hasta que al final Navarvoley A se llevó la victoria por 15-9 en el último set.