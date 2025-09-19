El primer equipo de rugby comienza su andadura en la nueva División de Honor Élite

J. F. M. hernani. Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Mañana domingo a las 12.00 horas el HCRE estrenará en Landare una exigente y desafiante temporada 2025-2026 ante los valencianos 'Fibra Les Abelles', equipo descendido de la División de Honor.

El club hernaniarra competirá esta temporada en la nueva División de Honor Élite, lo que le obliga a mantener un equipo en la Liga Sub 23 y participar en la Copa. Además, volverá a contar con un conjunto femenino en Liga Vasca y seguirá mimando y trabajando su cantera, de la que en la actualidad siete jugadores formados en ella están en activo en otros clubes: Uno en Baiona TOP 14, tres en Biarritz PRO D2, uno en Ordizia DH, uno en Burgos DH y el último en El Salvador DH.

Esta temporada supondrá un tremendo esfuerzo económico y la necesidad de disponer de una amplia plantilla para afrontar la competición con sus largos y numerosos desplazamientos. Será imprescindible trabajar duro para superar estos retos y recibir todo el apoyo y ánimo de la afición, de modo que las jugadoras y jugadores sientan el respaldo y el empuje de sus seguidores.

El club afronta con ilusión este reto y cuenta con la enorme motivación de sus directivos, técnicos, jugadoras y jugadores para trabajar, competir y disputar esta nueva temporada.

Balonmano

Inicio del campeonato de liga para los equipos masculinos y femeninos cadetes y juveniles de balonmano este fin de semana. El juvenil masculino está encuadrado en el grupo B, junto con Elgoibar, Aloña Mendi, Urola, Bidasoa, Hondarribi y Bergara, comienza en casa hoy jugando a las doce del mediodía ante el Aloña Mendi de Oñati.

Por su parte, el equipo juvenil femenino está encuadrado en el grupo A, junto con Ereintza, Ordizia, Eibar, Pulpo y Arrasate, jugando contra este último hoy sábado.

El conjunto cadete de chicos competirá en el grupo B, junto a Legazpi, Arrasate, Urola, Zarautz, Hondarribia y Eibar, jugando los de Hernani mañana domingo a las 10.00 horas en la pista 2 frente al Eibar.

En cuanto al equipo cadete femenino hernaniarra, ha quedado encuadrado en el grupo D, junto con Urola, Aloñamendi, Eibar y Elgoibar. Las de Hernani debutan en la competición ante el Elgoibar en un partido que se juega hoy sábado.