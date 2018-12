PSE presenta enmiendas parciales y a la totalidad a los presupuestos Están en «total desacuerdo» con el proyecto de EH Bildu y entienden que «otro presupuesto es posible» JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Martes, 18 diciembre 2018, 00:33

El grupo municipal socialista ha presentado 21 enmiendas a los presupuestos del ejercicio 2019. «Hemos presentado una enmienda a la totalidad que muestra nuestro total desacuerdo con el proyecto de EH Bildu. Pero al mismo tiempo hemos querido presentar otras enmiendas parciales para demostrar que otro presupuesto y otro proyecto es posible en Hernani», ha señalado Ricardo Crespo.

Según el portavoz y candidato a la alcaldía del PSE-EE, Ricardo Crespo, «los presupuestos para 2019 siguen manteniendo la misma línea de los últimos años». Asegura que no se recogen reivindicaciones históricas de una parte de la ciudadanía hernaniarra que no comparte el proyecto de EH Bildu «como el sistema de recogida de residuos, que en más de una ocasión el grupo socialista ha solicitado pasar a un sistema mixto, pero siempre sobre la base del acuerdo y no la imposición». Ha recordado que «tampoco se recoge la propuesta socialista de facilitar, aunque sea a precio de coste, bolsas compostables para el orgánico; o una partida que pueda desembocar en una consulta sobre el sistema, para que toda la ciudadanía hernaniarra se sienta partícipe del sistema, esté de acuerdo o no».

Interés general

Además, los socialistas han indicado que en los presupuestos presentados por el equipo de gobierno «se siguen manteniendo partidas que tienen como destino fomentar el proyecto político de la izquierda abertzale y no el interés general de Hernani, como son 50.000 euros a Udalbiltza o los 3.000 a Harrera Elkartea».

A Crespo le ha resultado contradictorio el discurso de EH Bildu en Hernani, «ya que mientras en el primer párrafo del proyecto de presupuestos se recoge que Hernani, al sobrepasar los 20.000 habitantes, debe invertir más en trabajos de urbanización y limpieza viaria, luego eso no se plasma en los presupuestos». Insiste que los servicios no se aumentan lo suficiente y ha puesto como ejemplo que al servicio de limpieza viaria, «limpieza de las calles a la que en 2019 se destina la misma cantidad que en 2018» o el servicio de autobús urbano.

El PSE también hace referencia a otras 3 partidas para argumentar su enmienda a la totalidad y explican que 2019 se destinan 100.000 euros para ayudas para reformas en viviendas, «una partida que gusta al PSE-EE, tanto que en los presupuestos de 2016 ya se llegó a un acuerdo con EH Bildu» para abrir esta línea de actuación, «pero no ha sido hasta 2019 cuando la han puesto en marcha». Desde las filas socialistas se critica la tardanza y el uso partidista que se está haciendo de la misma. «Nos cuesta fiarnos de un partido que no cumple lo acordado y, además, lo intenta aprovechar como una propuesta propia», ha matizado Crespo.

Cubierta en la piscina

Otra de las partidas que suscita una enmienda a la totalidad es la instalación de una cubierta de 25.000 euros en la piscina del polideportivo. Consideran que con esta partida «EH Bildu admite que en las obras de las piscinas ha habido fallos porque esto debería haber estado contemplado en el proyecto de su construcción».

Crespo ha hecho referencia a la partida más grande de los presupuestos: el desarrollo de Galarreta (2,7 millones). «EH Bildu propone comenzar un nuevo desarrollo en la zona de Volvo y la Serrería, mientras tenemos la zona de Estubegi, frente al Lidl de Galarreta, y la zona de Orona sin desarrollar». Además, los socialistas han propuesto también en sus enmiendas parciales destinar 500.000 euros para ayudar a empresas que se encuentran en zonas residenciales de Hernani a trasladarse a esas nuevas zonas industriales sin pérdida de empleo ni potencial industrial para Hernani.

El portavoz socialista ha querido dejar claro que las enmiendas parciales que han presentado por un valor de unos 2,8 millones de euros, «son el resultado de una demostración de que en Hernani otro proyecto más inclusivo es posible».