Preocupación por las incógnitas abiertas sobre el futuro del remonte en Galarreta

La situación que se ha anunciado en los últimos días sobre la gestión del frontón Galarreta por parte de la empresa Oriamendi 2010 preocupa en el municipio. Un deporte tradicional y con importante calado en la comarca como es el remonte tiene su catedral en Hernani y el anuncio ofrecido por la empresa de cesar su actividad una vez finalice este año, aunque estaría asegurada hasta que culmine 2026, ha encendido las alarmas ante la posibilidad de que Galarreta deje de funcionar como frontón de referencia para el remonte. Sería una mala noticia para Hernani y habrá que observar los pasos que se dan en próximas fechas.

Galarreta y Hernani ya saben lo que es que la actividad del remonte penda de un hilo. Antes de la llegada de Oriamendi 2010 a la dirección se produjo una situación parecida, cuando la anterior gestora cedió en sus funciones. En esta ocasión está incógnita sobre el futuro de la instalación deportiva y la modalidad deportiva en sí llega cuando el remonte se muestra especialmente cercano con la comarca de Buruntzaldea. Actualmente los dos principales referentes de la especialidad son de la comarca: Imanol Ansa es de Urnieta y Endika Barrenetxea de Hernani. Pero es que se pueden citar otros remontistas como el urnietarra Goikoetxea, que lleva años dentro de la modalidad, o los más recientes casos de los hermanos Aiestaran o el recién debutado Julen Deskarga, todos ellos de Hernani.

De momento, los remontistas ya han expresado su compromiso con esta tradicional y única práctica deportiva. «Los remontistas de Oriamendi 2010 queremos comunicar que hemos recibido la noticia de que, tras esta etapa, el futuro del remonte profesional en Euskadi se encuentra en una situación de incertidumbre. Ante esta situación queremos expresar de manera clara y unánime que los pelotaris seguimos firmemente comprometidos con el futuro del remonte, un deporte que consideramos parte fundamental de nuestra cultura y patrimonio vasco», han señalado en un comunicado. «Hoy queremos hacer un llamamiento a las instituciones públicas vascas y a todos los agentes deportivos y culturales para que se impliquen en garantizar la continuidad del remonte profesional a partir de 2027», añaden. «Nos une la ilusión, la pasión y el compromiso con este deporte que amamos. Queremos que el remonte siga vivo» culminanda afirmando los deportistas.

