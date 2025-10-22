El PNV realiza un balance con luces y sombras de la primera mitad de la legislatura

El grupo municipal del PNV de Hernani ha realizado este miércoles un balance de los dos primeros años de legislatura, calificando este periodo como «agridulce». ... Los jeltzales destacan que su trabajo «ha sido clave» para desbloquear proyectos importantes para la ciudadanía, aunque muestran su preocupación por la «falta de avances en otros ámbitos estratégicos».

El PNV identifica ámbitos donde, dicen, «el retraso de la acción y el desacuerdo con EH Bildu son notorios y evidentes». Concretamente, «pese a la importancia pública que se le da a la problemática de la vivienda, el inmovilismo del equipo de gobierno pone en evidencia su incapacidad de realizar una gestión urbanística ágil y eficaz. Por el contrario, resulta alarmante el esfuerzo que se está realizando para 'engordar' estructuras y dinámicas en paralelo a la administración», han criticado.

Así, consideran que el desarrollo del ámbito de Florida 08 (AMR) acumula 12 años de retraso. «La tozudez de EH Bildu y su falta de previsión han llevado finalmente a hacer lo que desde el PNV defendíamos hace ya varias legislaturas», señalan. Los jeltzales reclaman «mayor ambición y políticas activas» para generar nueva oferta de vivienda. «No basta con declarar Hernani municipio tensionado. Debemos generar nueva oferta de vivienda, por ejemplo comprando suelo edificable y construyendo», apuntan.

También critican los jeltzales el modelo Hernani Burujabe, al entender que «este entramado de estructuras paralelas al Ayuntamiento duplica funciones, encarece la gestión y externaliza decisiones que deberían tomarse desde las instituciones». Defienden así que «la participación de todos los hernaniarras en la gestión municipal debe acompañar al trabajo institucional, nunca sustituirlo. El modelo asociacionismo/auzolan hernaniarra ha existido siempre en todo tipo de ámbitos y con mucho éxito en la mejora de Hernani y la apoyamos e impulsamos totalmente. Estamos completamente en contra de estructuras que sustituyen las competencias del Ayuntamiento», remarcan.

Desde el PNV advierten de la «falta de avances» del equipo de gobierno en varios proyectos que considera claves. Uno sería la peatonalización de Zinkoenea, «a pesar del compromiso presupuestario de realizar una prueba piloto en 2025, no se ha dado un solo paso adelante», dicen. También el nuevo Kulturgunea. Desde el PNV no comparten la nueva ubicación elegida por EH Bildu, que sitúa el equipamiento cultural en pleno Kaxko en el lugar donde la propuesta de los jeltzales era construir una plaza peatonal cubierta encima del parking subterráneo. «El cambio se ha producido en el seno de EH Bildu ya que en 2011 aprobaron su ubicación al final de la calle Urbieta ¿Por qué no lo han ejecutado en todos estos años?», se preguntan.

También citan el tema del parking subterráneo en el Kaxko. «EH Bildu ha considerado innecesario construir este parking hasta 2022, pero ya fue aprobado por ellos en 2011. El PNV siempre ha mantenido que había que construir este parking para dar servicios a los vecinos y fomentar el comercio local. Llevamos un retraso de 14 años», señalan.

Por último, en la movilidad en el municipio los jeltzales recuerdan que los cambios impulsados «unilateralmente» por EH Bildu hace unos años «carecieron de rigor técnico y consenso social y ha causado mucho descontento». Hablan de «reestructuración pendiente» que «no puede abordarse sin resolver el problema de aparcamiento en todo Hernani, pieza esencial para ordenar el tráfico y los flujos en todo el municipio».

Afirman que durante esta legislatura, los jeltzales han sido «determinante» para que salgan adelante, según enumeran, proyectos como el nuevo espacio multiusos en Goiz Eguzki, la constitución de la mesa de residuos bilateral, la flexibilización de la ordenanza que va a permitir convertir más locales en viviendas o medidas correctoras en el proyecto de Ekotrade en Jauregi.