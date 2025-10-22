Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros del grupo municipal del PNV.
Hernani

El PNV realiza un balance con luces y sombras de la primera mitad de la legislatura

El principal grupo de la oposición critica aspectos como el de la vivienda o Hernani Burujabe

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:34

Comenta

El grupo municipal del PNV de Hernani ha realizado este miércoles un balance de los dos primeros años de legislatura, calificando este periodo como «agridulce». ... Los jeltzales destacan que su trabajo «ha sido clave» para desbloquear proyectos importantes para la ciudadanía, aunque muestran su preocupación por la «falta de avances en otros ámbitos estratégicos».

