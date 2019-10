Plazo abierto hasta el día 31 para solicitar las ayudas para el pago del IBI y varias tasas Para poder solicitar estas subvenciones hay que reunir los requisitos que se recogen en la página web del Ayuntamiento EL DIARIO VASCO HERNANI. Sábado, 12 octubre 2019, 01:00

Hasta el 31 de octubre se podrán solicitar, como cada año, las ayudas para el pago del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de 2018 y de las tasas de recogida de residuos, suministro de agua y servicio de saneamiento del año 2019.

Estas subvenciones fueron creadas por el Ayuntamiento de Hernani hace más de dos décadas. En aquel entonces, fue precursor en este tipo de ayudas a tasas e impuestos de pago obligatorio. Esta medida va en la dirección de lograr un sistema fiscal progresivo y solidario con las familias con menos recursos. Las ayudas, en el caso del IBI, se subvenciona el 50 % o el 25 %, según los ingresos de la unidad familiar. Y en el caso de las tasas, el 100 % o el 50 %, según los ingresos de la unidad familiar.

Ayudas concedidas en 2017

Un total de 93 familias recibieron subvenciones en las tasas de recogida de residuos, suministro de agua y servicio de saneamiento; a 56 se les devolvió el 100 % y a un 37 % la mitad. En total, el Ayuntamiento destinó 14.855 euros.

En el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, 68 familias han recibido subvenciones; a 42 se les ha devuelto la mitad del IBI y a 26 familias, el 25 %. En total, se han destinado 6.019,90 euros.

Para poder solicitar estas subvenciones hay que reunir los requisitos que se recogen en la página web del Ayuntamiento o que se pueden pedir en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (HHZ). Entre otros, los ingresos de la unidad familiar y hay diferentes tramos en función de los miembros de la unidad familiar; el consumo de agua no puede ser superior 45 m3 por persona/año; el valor catastral de la vivienda no podrá ser superior a 153.000 (168.000 para el caso de familias numerosas); no se puede disponer de más de un vehículo en la misma unidad familiar y y todos los miembros de la unidad familiar tienen que estar empadronados por lo menos durante un año en Hernani y no pueden tener deudas de ningún tipo con el Ayuntamiento.