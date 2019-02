Los pelotaris de Hernani se han clasificado para jugar las semifinales del Campeonato de Euskal Herria Los pelotaris de Hernani ganaron 2-1 a los de Erreka. Martes, 5 febrero 2019, 00:19

Aunque en el pasado fin de semana se hayan obtenido más derrotas que victorias de los representantes locales de pelota, lo cierto es que ha sido una buena jornada al conseguir ganar la cita más importante. De esta manera, en el Campeonato Nacional de Euskal Herria los pelotaris del CD Hernani se han clasificado para jugar las semifinales de este prestigioso torneo entre diferentes clubes. Para ello ganaron 2-1 al Erreka de Doneztebe, en una eliminatoria que tuvieron que remontar y que se había puesto muy cuesta arriba.

En la modalidad del 4/5, Paul Ojuel perdió 18-7 contra Iker Salaberria. El pelotari navarro jugó un gran partido y no le dio ninguna oportunidad al hernaniarra, que no estuvo a su nivel al no encontrarse bien de salud. Por otro lado, en la modalidad de parejas, Ioritz Arrieta igualó la eliminatoria ganando 18-2 a Xabi Barandiaran. El hernaniarra lo hizo bien y fue superior a lo largo de todo el partido, ayudado por una pelota viva, su golpe con las dos manos causó estragos en su rival. Y en la modalidad de parejas, Urkizu-Labaka le dieron la vuelta a la eliminatoria ganando 22-14 a Telletxea-Gorriti, la pareja del CD Hernani jugó un gran partido y fue superior a lo largo de todo el encuentro. El zaguero Labaka se mostró muy seguro, sin apenas perder pelota, pero el protagonista del partido fue Iñigo Urkizu al jugar su mejor partido de la temporada, siendo muy superior en los cuadros alegres a su rival.

De esta manera, la semifinal del campeonato se jugará el 23 de febrero y el rival será el club Oberena de Pamplona.

En cuanto al resto de partidos, lo mejor de la jornada lo lograron los pelotaris cadetes en el torneo Udaberri. Jara-Etxarri y Oiartzabal-Albeniz ganaron sus respectivos partidos y siguen imbatidos en la competición.

Los peores resultados se dieron en la Liga Vasca y el Campeonato de Gipuzkoa de rendimiento, ya que en los dos torneos tres parejas del club han perdido su imbatibilidad. Los sénior Ojuel-Labaka cayeron 22-20 contra Lemoa, aunque siguen con opciones de jugar las semifinales de la Liga Vasca. Los infantiles Txintxurreta-Elizazu también perdieron 18-13 contra Zazpi Iturri, pero también tienen opciones de alcanzar la fase final del Campeonato de Gipuzkoa. Y, por último, los alevines Goikoetxea-Azpeitia perdieron 16-4 contra Behar Zana de Villabona, pero a esta pareja sí que se le ha puesto muy difícil entrar en la fase final del Provincial.