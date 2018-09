«Me pedía cambiar itinerarios con el coche» Jueves, 13 septiembre 2018, 00:13

En la presentación de ayer en Biteri del pequeño curso estuvo presente el hermano de Elías, Juan Ignacio Querejeta, que no dudó en señalar que el productor hernaniarra «tuvo problemas muy serios» a raíz de algunos de sus trabajos. 'Perseguidos' la produjo y guionizó en 2004, en una época «muy complicada para mi hermano. Yo entonces le llevaba a diario en coche y, sin darme ninguna otra información, me pedía que cabiara los itinerarios habituales que utilizábamos. Es algo que ha sido habitual en muchas personas que estuvieron amenazadas. No decían nada a sus allegados, aunque se vieran obligados a tomar determinadas medidas de autoprotección por la amenaza terrorista».