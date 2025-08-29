Osiñagako auzo elkarteak Nafarroara bidea egingo du irailaren 7an

HernaniOsiñagako auzo elkarteak Nafarroara bidea egingo du irailaren 7an
hernani.
Ostirala, 29 abuztua 2025, 20:44
Urtero bezala aurten ere, udari amaiera emateko, egun pasa antolatu dute Osiñagan. Bidaia irailaren 7an, igandean, izango da eta Nafarroara joango dira, Aralarko Migel Deunaren Santutegira, Leitzara eta Lekunberrira
Irteera goizeko 9:00etan egingo dute Loiditik edo Bordaberritik. Hamaiketakoa, Aralarko San Migeleko parajean eskainiko da eta, ondoren, Leitzara joango dira partaideak, Iñaki Perurenaren museora, Peru Harri bisitatzea. Mugiroko Bentan (Lekunberri) bazkalduko dute. Autobusa Auzo Elkartearen kontura da eta bazkaria norberak ordaintzen du. Telefonoa, 649 49 39 20.
