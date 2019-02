Orain Hernani organiza una charla sobre la calidad del aire y los olores en la localidad Martes, 19 febrero 2019, 00:25

Desde Orain Hernani quiere invitar a los hernaniarras a la charla-debate que tendrá lugar esta tarde, a las 18.30 horas, en Biteri kultur etxea.

«Todas las personas que vivimos en Hernani estamos acostumbradas a oír y a comentar sobre los olores que tenemos que soportar y la calidad del aire que tenemos que respirar, y debido a esto hemos decidido organizar esta charla para escuchar las opiniones de la gente por un lado, y por otro, para tratar de entender lo que sucede», detallan desde la agrupación política.

Para ello contarán con la presencia de José Ramón Becerra, parlamentario de Elkarrekin Podemos por EQUO Berdeak, y también con Jesús Uzkudun, activista por la salud laboral y vecino de Hernani.

«Recientemente el Ayuntamiento de Hernani ha hecho público los resultados obtenidos de un estudio sobre la calidad del aire en nuestro pueblo y el equipo de gobierno de EH Bildu, apoyándose en dicho estudio, no ha tardado en manifestar que «la población hernaniarra puede estar tranquila, porque el aire que respiramos no es perjudicial para nuestra salud», aseguran desde OH!, pero explican que «en la charla de hoy trataremos de comprobar si de los datos del estudio de la calidad del aire se pueden sostener las afirmaciones del equipo de gobierno».