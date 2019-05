Oier Garaiar y su compañero Sasiain, subcampeones del Torneo Udaberri

Buenos resultados obtenidos por los pelotaris locales del CD Hernani este pasado fin de semana, con un balance de 16 victorias y 10 derrotas.

Comenzando por la participación hernaniarra en el Torneo Udaberri, el pelotari cadete Oier Garaiar, junto al pelotari de Zestoa, Sasiain, no pudo hacerse con la txapela y perdió la final de este campeonato,18-7, contra la pareja del club Oiarpe Etxeberria-Olaiz. El de Hernani y su compañero no tuvieron su mejor día y poco pudieron hacer ante el buen juego de la pareja de Oiartzun. Esta derrota no empaña el buen torneo que han jugado el delantero hernaniarra y el zaguero de Zestoa. Ha sido la undécima final que juegan los pelotaris del CD Hernani esta temporada.

Por otro lado, en el Campeonato de Gipuzkoa del 4/5, cara y cruz en los resultados. En el caso del cadete Unax Uitzi y del senior Iñigo Labaka, ambos continúan imbatidos en la competición y se han clasificado para jugar la fase final.

Pero en el lado contrario, el cadete Unai Albeniz y el juvenil Xabier Salaberria perdieron su imbatibilidad y tendrán que jugárselo todo en la última jornada, lo mismo que el senior Altuna, que aunque ha ganado esta semana, también tendrá que jugarse la continuidad en la jornada que viene.