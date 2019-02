Los niveles que generan mal olor en Hernani no son tóxicos para la salud Un exhaustivo estudio encargado desde el Ayuntamiento confirma compuestos altos en el aire que generan los momentos de hedor JUAN F. MANJARRÉS Viernes, 8 febrero 2019, 00:25

Si alguno se atrevía a pensar que en Hernani somos demasiado quisquillosos, nada más lejos de la realidad: en el municipio huele mal. Un estudio realizado desde la Universidad Politécnica de Barcelona, utilizando las técnicas más avanzadas en lo que se refiere a medir la calidad del aire, deja claro que los niveles de los compuestos que inciden de manera clara en el olor son especialmente elevados en determinados momentos en el municipio, especialmente en las zonas más cercanas a la principal fuente de esas emisiones, la papelera de Zikuñaga. Es decir, la zona de Zikuñaga, Portu e incluso Florida son las que más sufren este mal olor, que, por desgracia, se ha hecho característico en el municipio.

La alta emisión de compuestos vinculados al azufre son los generadores de ese mal olor, que en el caso de Hernani no se da de manera continuada pero sí de forma intensa en determinados momentos. Hasta aquí nada nuevo que no supieran los hernaniarras y los visitantes, bastaba con tener capacidad olfativa. Pero la preocupación es si este tipo de emisiones pueden conllevar un riesgo tóxico para la salud. La respuesta es no. Es decir, huele mal, evidente en muchos momentos, pero la salud de los hernaniarras no corre un riesgo especial por las emisiones industriales. Una buena noticia, posiblemente la mejor de todas, una vez realizada la primera parte del estudio.

Tal y como manifestaron ayer Xabier Roca y José Francisco Perales, que junto a Eva Gallego, todos ellos de la universidad catalana, han realizado el estudio, el mal olor en distintos episodios en Hernani tiene su base científica. Aunque los estudios realizados desde el Gobierno Vasco sobre la calidad del aire en Hernani, con una única base de medición colocada en el ambulatorio, dicen que la misma es buena en Hernani, desde el estudio realizado tienen claro que «los niveles de compuestos que generan ese mal olor son especialmente altos en Hernani».

La incidencia, además, de ese olor en la localidad no es igual en todo su término municipal. Como cabía esperar, las zonas más cercanas se ven más afectadas. Junto a ello, afecta también de forma notable la dirección del aire o el viento. Es precisamente el trayecto que marca la ribera del río Urumea la que lleva también esos componentes, lo que explica, por ejemplo, que la zona de Akarregi se vea habitualmente especialmente afectada.

«El estudio se ha realizado en los meses de invierno, por lo que habrá que hacerlo también en verano para que las conclusiones sean todavía más claras», señalaba ayer el responsable municipal de Medioambiente, Mattin Aldaia. Durante periodos de 24 horas se han realizado mediciones en 12 puntos distintos del municipio. Se trata de un estudio especialmente exhaustivo, que no se ha desarrollado nunca antes con esta metodología en otro municipio de Euskadi.

En el estudio hecho se ha incidido también en la contaminación que llega por las vías de comunicaciones, afectando de manera clara y especial el paso de la A15, que cuenta con el tránsito de 37.750 vehículos diarios, frente a la A8, que cuenta con cerca de 19.000.