Nahikari Diosdado publica y presenta sus dos primeras novelas cortas La Biblioteca acogió la presentación de los dos libros. / MARÍA La biblioteca acogió la presentación de 'Desollada' y 'Prácticas Mágicas' MARÍA CORTÉS HERNANI. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:30

Reunidos en un rincón de la Biblioteca municipal, un grupo de lectores y conocidos de Nahikari Diosdado acudieron a Biteri a la presentación de las dos novelas cortas que acaba que publicar. La autora Alicia Pérez fue la encargada de dirigir el acto y tal y como señaló en la introducción del acto, «nací en Bizkaia y vivo en Cantabria, pero aunque no sé euskera, reconozco que tengo predilección por autores vascos. Y cuando me topé con 'Mamá, el cerdo me mira mal' y ví que su autora se llamaba Nahikari, poco más necesité para interesarme por este relato y su autora. Y es así como la conocí», explicó Pérez en la presentación en Biteri.

Además del citado trabajo de terror, Nahikari también escribió 'Loba de pueblo', relato de fantasía con mujeres lobas vascas y disponible en la antología 'Iridiscencia'. En esta ocasión, acudió a la Casa de Cultura de Hernani para hablar sobre sus novelas cortas 'Desollada' y 'Prácticas mágicas', «las dos primeras novelas que publico», admitió la autora.