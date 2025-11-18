La mesa de turismo, en Iparragirre

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

El Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio celebró ayer martes la Mesa de Turismo en la sidrería Iparragirre. Se trata de la primera desarrollada tras la aprobación del Plan Estratégico de Turismo 'Ven y cuídanos'. La diputada Azahara Domínguez dio la bienvenida a los representantes institucionales, de las distintas comarcas, del sector de alojamientos, eventos, centros de congresos y otros activos turísticos que conforman la mesa, y aprovechó para poner en valor la importancia que el sector sidrero tiene en el turismo, que permite a Gipuzkoa distinguir su oferta de la de otros territorios del entorno. La mesa abordó los datos sobre la evolución turística de 2025, la campaña 'Hator Hator Gipuzkoara' y la nueva edición de los premios Gipuzkoako Zaindari.