Merecida y esperada victoria de los cadetes de balonmano del HET Goizargi/Putzueta HERNANI. Viernes, 29 marzo 2019, 00:14

La mayoría de los equipos de balonmano de Hernani demostraron buen nivel el fin de semana pasado. Los cadetes del HET Goizargi/Putzueta lograron la victoria que tanto se merecían y esperaban, 24-25, ante el Hondarribia. Bien jugado en defensa y en ataque y con el partido controlado en todo momento, tuvieron algunas dificultades.

También hizo un buen partido el infantil HET Sesa Tools. Bonito duelo, disputado y emocionante, que finalizó 25-24 a favor del Ereintza. Tampoco pudo ganar el HET Zintzarri, al caer 26-29, ante el Ormaiztegi. La gran defensa de los hernaniarras y un ataque con grandes jugadas no bastaron para superar al rival. Las infantiles de HET Sorlan realizaron un buen juego ante el Usurbil, que solo pasada la mitad de la segunda parte se distanció en el marcador, dejándolo en 31-20. Las cadetes de HET Alaia elaboraron un buen juego al principio y final de la contienda, pero no pudieron pasar del empate a 13 ante el Egia. Los juveniles de HET Anexo no superaron al Saieko, cayendo por la mínima, 36-35.