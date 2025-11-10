Las mejores fotografías tuvieron premio

Una de las principales citas del año con la montaña se saldó en Biteri con el reparto de premios del concurso de fotografía digital ... de montaña que organiza el club Mendiriz Mendi con motivo del desarrollo de la Mendizale Astea. Todavía queda que el domingo que viene se viva el Bazkide Eguna, pero las proyecciones en la casa de cultura ya han culminado, entre ellas las referidas al propio concurso fotográfico, que lleva muchos años viviéndose en Hernani.

En una sesión que se puso en marcha a las 19.30 horas se pudieron tanto ver y disfrutar las imágenes presentadas al concurso, muchas de ellas de gran belleza, como conocer el nombre de los premiados en esta edición. Un concurso que se acerca poco a poco al medio siglo de vida, suma ya 46 ediciones, una cifra que muestra de manera evidente el éxito del mismo.

Hubo reparto de premios en cinco categorías distintas. En el caso de la fotografía más valorada en la de montaña, el primer premio se lo llevó Rafa Zuza. También se quiso reconocer la mejor instantánea dentro de la categoría de paisajes, en este caso recayendo en el fotógrafo Pedro Vilchez. Xabier Arrozpide fue el que se hizo con el triunfo entre las fotografías que tenía como tema central Hernani y Mari Mamerta Agirre se hizo con el de la mejor colección presentada. El jurado estuvo formado por Mikel Ruiz, Jesús Mari Gómez y Xabier Iriarte.

Como todos los años, hubo también un premio otorgado por parte de los asistentes a la sesión, dentro de la categoría conocida como popular. En ese caso la imagen más valorada fue la de Manu Irastorza. Las fotos elegidas por el jurado para ilustrar el calendario de salidas del club han sido las de Juan Vallejo y Ángel Belda.

Las fotografías del concurso organizado entre los adultos no fueron las únicas que se pusieron ver y disfrutar en Biteri. Hora y media antes habían sido los más jóvenes los protagonistas. Tal y como viene siendo habitual en los últimos años, los chavales también tuvieron su espacio y, al igual que los mayores, pudieron disfrutar de la proyección de imágenes de sus salidas.

Bazkide Eguna

Para finalizar la Semana Montañera de Mendiriz Mendi, el domingo tendrá lugar la salida propia de Bazkide Eguna. Acudirán a Berri-Leaburu, con la tradicional comida en el 'ostatu' de Leaburu. Partirán a las 08.00 horas desde Atsegindegi, completando un recorrido de 13 kms. Necesitarán los participantes entre 4 y 5 horas para completarlo. El desnivel acumulado será de 650 metros de ascenso y 500 de descenso. El precio es de 40 euros para participar, incluida la comida.