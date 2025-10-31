En marcha el concurso de ideas para construir el nuevo equipamiento cultural

Juan F. Manjarrés Hernani Viernes, 31 de octubre 2025, 10:58 Comenta Compartir

El proceso para construir un nuevo equipamiento cultural en el centro de Hernani, en la zona de la antigua ikastola Urumea, sigue dando pasos. Se trata de una de las principales inversiones a realizar en el municipio guipuzcoano en los próximos años. La ejecución del nuevo equipamiento cultural tendrá distintas fases y en la primera de ellas el Ayuntamiento ha puesto en marcha un concurso de ideas arquitectónicas para el diseño del futuro edificio.

Las empresas de arquitectura podrán presentar sus propuestas hasta el 4 de diciembre y luego un jurado profesional seleccionará tres entre todas las que se presenten. El jurado estará compuesto por una arquitecta de Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarros, un profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de EHU y tres profesionales técnicos municipales, de los ámbitos de Urbanismo y Cultura.

Una vez seleccionadas las tres propuestas se iniciará la segunda fase. En ella, los equipos arquitectónicos seleccionados tendrán 45 días para presentar un anteproyecto. Uno de esos tres anteproyectos será el elegido para el desarrollo finalmente del nuevo equipamiento cultural.

El jurado profesional valorará de nuevo los anteproyectos presentados y la ciudadanía también tendrá la oportunidad de dar su opinión en este punto. La ciudadanía podrá conocer las tres propuestas gracias a una exposición pública y votar su propuesta favorita, según sus preferencias. Esta fase del proceso está prevista para la primavera del 2026.

El nuevo equipamiento cultural que se ubicará en la zona de la antigua ikastola Urumea contempla una gran sala de espectáculos, salas de ensayo y otros espacios. Además de completar la red de equipamientos culturales de la localidad, servirá para revitalizar la zona de Lizeaga-Ezkiaga.