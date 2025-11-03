En marcha una campaña para concienciar a los dueños de perros en la recogida de excrementos

Juan F. Manjarrés Hernani Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:25 Comenta Compartir

'Si son las cacas de tu perro, por favor recógelas'. Bien podría valer como lema de la campaña que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento en Hernani. La proliferación de animales de compañía y la falta de 'sensibilidad' de algunos propietarios, algo que no es exclusivo de Hernani, ha llevado a promover una campaña que pone el acento en los propietarios y no tanto en los animales. En las reuniones de Auzo Bira que el Ayuntamiento realiza en los barrios, «las cacas de perro suelen aparecer como un problema de convivencia con bastante frecuencia», deja claro el concejal de Participación, Aitor Lukas. Ante ello se ha puestos en marcha una campaña que pretende sensibilizar sobre el asunto, pero también tocar otros aspectos relacionados con la pertenencia de animales y la convivencia.

Por ello, coincidiendo con la campaña de sensibilización y también para facilitar y dar servicio a las personas propietarias de perros de la localidad, se han instalado nuevos contenedores para depositar excrementos de perro en 10 puntos de la localidad. Junto con los contenedores que ya estaban instalados, desde el Ayuntamiento entienden que conformarán una red para gestionar adecuadamente los excrementos de los animales.

A la hora de elegir la ubicación de los nuevos contenedores, el consistorio ha intentado identificar las principales zonas de paseo para los perros. Así, se pretende «ofrecer el mejor servicio posible a las personas propietarias de estos animales».

La campaña ahora puesta en marcha busca mejorar «los malentendidos o momentos de incomodidad» que se producen «ocasionalmente» con los perros. En Hernani hay varias ordenanzas en vigor para garantizar la convivencia entre la ciudadanía y los canes. El Ayuntamiento ha recogido en un decálogo los puntos más importantes y estos últimos días se está buzoneando el folleto. Entre otras cosas, se recuerda que «cuidar bien al perro y garantizar la convivencia con el resto de la ciudadanía es responsabilidad de la personas propietarias del animal».

En el decálogo que se ha buzoneado estos días en los domicilios de Hernani, además de recoger diez medidas concretas que deben ser cumplidas por los propietarios, recuerdan que el incumplimiento de las mismas «está sancionado con multa».