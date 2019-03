Malos resultados de los equipos de fútbol de máxima categoría del CD Hernani HERNANI. Viernes, 29 marzo 2019, 00:14

Jornada gris de los equipos de máxima categoría del CD Hernani de fútbol en la pasada jornada. Contundente derrota la cosechada por el División de Honor Regional, 4-0, ante el Elgoibar, rival que salió muy enchufado al partido, ya que se jugaba estar en los puestos de descenso y eso se notó, y de qué manera, en el campo.

La primera parte la despidieron con un 2-0 los del equipo dirigido por Alain Gerekaetxeberria y Agustin Boulandier. Los goles vinieron de dos jugadas a balón parado, uno de un saque de esquina y otro de un córner.

Tras el descanso, el Hernani salió mejor, se arriesgó y fue a por el partido. El Elgoibar aprovechó ese atrevimiento para en un contraataque hacer el tercero. El cuarto llegó desde otro saque de esquina. Dura derrota del equipo que seguro intentará darle la vuelta mañana, en casa, ante el Mondragón.

Por otro lado, el equipo capitaneado por Iker Learte, el Juvenil Nacional, no sacó punto alguno en su visita a Zarautz. Un 2-0 dictó sentencia en el marcador y obligó al equipo a irse con las manos vacías. La primera parte, quitando los diez minutos iniciales, fue muy igualada, con un Hernani que generó ocasiones, creó un juego vistoso e hizo disfrutar al público.

En la segunda mitad, dos claros errores graves en la zaga pusieron en bandeja dos goles que el Zarautz no dudó en materializar. Los últimos compases del partido fueron del Hernani, pero el Zarautz jugó con el marcador. Los sueños de ascenso se alejan con este resultado, pero no por ello el equipo lo da por perdido. El siguiente duelo será ante el Sanse, mañana al mediodía, en Zubipe.

Tampoco fue jornada positiva para el Liga Vasca femenina, ya que las hernaniarras cayeron 1-0 ante Aurrera Vitoria en tierras alavesas. Fue un encuentro duro para las verdes, que a tan solo cuatro partidos de cerrar la competición, se encuentran en los puestos más bajos de la tabla clasificatoria, aunque salvadas del descenso.

Las chicas de Ainitze Rodríguez y Ane Ibarburu están pasando una racha complicada en la que parece que las cosas no están saliendo como esperaban. Así fue también en el partido de Vitoria. Las de Hernani no tuvieron un buen comienzo, ya que no consiguieron crear el juego de combinaciones, fuerza y rapidez que tanto les caracteriza. De esta manera, las locales supieron adelantarse marcando el único gol del encuentro. Sin embargo, la segunda mitad fue más favorable y el Aurrera Vitoria no acertó en romper las filas de las verdes, pero éstas no tuvieron fortuna y los tres puntos se quedaron en Vitoria. Este fin de semana tienen una buena oportunidad de alegrar sensaciones en su partido ante el Mariño en Zubipe, rival situado en último puesto de la tabla.

Regional Preferente

Los chicos de Jon González y Haritz Otxotorena perdieron 3-0 ante el Tolosa en Usabal. El equipo sigue fuerte en la mitad de la tabla clasificatoria, pero no pudo ser ante los tolosarras. Fue un encuentro duro en el que ambos equipos lo intentaron todo por hacerse con los tres puntos. Sin embargo, los verdes se deslizaron en las dos áreas, y eso fue lo que desestabilizó el partido.

Los locales consiguieron entrar en el campo contrario y sobrepasar las redes del guardameta hernaniarra, haciéndose con tres goles. Por su parte, los de González no tuvieron fortuna y a pesar de que tuvieron ocasiones de gol, el balón no quiso entrar.