Maider Kalonje acerca su obra de talla de madera a la Casa de Cultura Dos de los autorretratos hechos por la artista Maider Kalonje, que tiene parte de su obra expuesta en Biteri estos días. / FOTOS MARÍA La muestra, con medio centenar de piezas, se puede ver hasta este viernes en Biteri MARÍA CORTÉS HERNANI. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:19

Alrededor de 54 piezas de talla de madera decoran la sala de muestras de la Casa de Cultura Biteri estos días. Eso significa la vuelta a la rutina tras el verano y es precisamente la obra de Maider Kalonje con la que se retoma este nuevo curso.

La navarra, aunque residente en Hernani desde hace muchos años, lleva otros tantos dedicándose como hobby y como oficio a la talla de madera. No es la primera vez que expone sus obras en Biteri, aunque la misma artista asegura que «siempre me he movido más exponiendo en bares que en casas de cultura, estoy cómoda allí y me ha ido bien».

En esta ocasión, y tras un tiempo algo apartada, retoma la actividad de mostrar sus trabajos en la Casa de Cultura de Hernani. Lo hace con medio centenar de piezas, entre las que se pueden ver relojes, espejos, autorretratos... «Es una evolución de mi trabajo. Hay talla tradicional, piezas que la gente espera en una muestra de este tipo, pero también obras más actuales que me han permitido dejar rienda suelta a la creatividad, jugar con colores, con elementos como los pixeles... Suelo trabajar sobre todo con nogales y cerezos, es importante el tipo de madera para conseguir unos resultados u otros, no todos tienen los mismos acabados».

Larga trayectoria

Maider estudió Bellas Artes y por casualidad acabó realizando un curso de talla de madera en el propio Biteri, «y fue desde entonces que me aficioné. Es un trabajo que requiere muchas horas y dedicación. Me suele ir por temporadas, porque a veces puedo dedicarle un rato todos los días y otras veces no. También doy clase y depende un poco de los encargos. El taller lo tengo en Zikuñaga, en Zikuzulo, un espacio compartido con otros artistas».