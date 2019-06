Luis Intxauspe (Alcalde de Hernani): «Todos deberíamos ser medio año concejal, amplía mucho tu visión del municipio» Luis Intxauspe, en el despacho de Alcaldía. / JUANFER El alcalde cierra su etapa política el sábado y regresará a donde estaba antes, al euskaltegi AEK JUAN F. MANJARRÉS DVHERNANI@GMAIL.COM HERNANI. Domingo, 9 junio 2019, 00:18

Todo tiene un principio y un final y el camino de Luis Intxauspe como primer edil hernaniarra llegará a su fin el próximo sábado, cuando haga el traspaso de poderes a su compañero de partido Xabier Lertxundi. Tal y como reconoce, ahora está saboreando de manera más relajada sus últimos días como alcalde.

-Momento del adiós tras 8 años. Mira hacia atrás y ¿qué es lo que ve?

-Cuando llegué en 2011 estábamos en plena crisis y durante 8 años uno de los ejes ha sido el ámbito social. Hemos intentado centrarnos en los colectivos más necesitados por la crisis. Han aumentado las partidas en el ámbito social y también se ha trabajado con colectivos como el de las personas mayores, se ha creado su Consejo y contratado un técnico para ellos. Otro es el de los jóvenes. No existía un técnico de juventud y hoy en día existe. También se ha trabajado bastante con gente de otros orígenes y con el colectivo de mujeres desde el feminismo. La casa de la mujer se convertirá en la Kultur Arteko Plaza Feminista. El tema de la participación también ha sido importante para mí. Se ha puesto en marcha el foro de las personas mayores, así como el desarrollo de Erabaki Hernani.

-Ha sido una experiencia nueva para usted, ¿qué es lo que más le ha gustado?

-La oportunidad que te da de conocer Hernani. No venía del mundo de la política. Por ello, he podido conocer el funcionamiento y gestión del Ayuntamiento. Yo venía del mundo del euskara y vivía en ese mundo; ahora, siendo alcalde, he podido conocer distintas realidades, barrios, colectivos... El de las personas mayores ha sido para mí un descubrimiento. He visto qué diversidad tiene Hernani y cuántas realidades que no conoces. En 2011 era una persona y ahora soy otra... es un proceso enriquecedor. Te quita tiempo, pero la valoración es muy positiva.

-¿Qué es lo que menos le ha gustado?

-Me costó mucho adecuaderme al funcionamiento de la administración pública, querer hacer una cosa y que el procedimiento administrativo sea largo. Un ejemplo ha sido el puente de Elorrabi o la Casa de las Mujeres. Se decidió hacer un proceso participativo. Te pones a ello, lo defines, lo contratas, pasan seis meses. Luego se hace el propio proceso y luego el diseño y llevas ya dos años. Cuando adjudicas la obra, desierto o no cumple los requisitos... al final han pasado cuatro años. El proceso está hecho y la obra se adjudica ahora y se va a hacer, pero son procesos lentos. Es garantista, pero las cosas de palacio van despacio.

-¿De qué trabajo se siente especialmente orgulloso?

-Algo en lo que me he centrado mucho y que me motivó para seguir en 2015 fue el tema de Gabriel Zelaia, el espacio Iturola y Kultur Arteko Plaza Feminista. Idear y pensar que ese espacio reúne orientación para el empleo y asesoramiento, así como formación, el servicio de emprendedores... Un concepto de desarrollo socio-económico que pueda cuajar, un desarrollo económico sin dejar a nadie fuera: jóvenes, mujeres, personas de otros orígenes...

Participación

-Erabaki Hernani, la oposición se ha desligado en gran medida y en algunos casos hay sensación en la gente de que no ven si se materializa lo que sale del proceso.

-Se ha hecho ya durante 5 años y hay un problema con la capacidad del Ayuntamiento para llevar a cabo todas las propuestas que salen del proceso participativo. Hay propuestas que están sin hacer ya que el Consistorio no tiene capacidad para que en un año se ejecuten todas las que salen de Erabaki Hernani. Es verdad que estos procesos necesitan que se ejecuten para que la ciudadanía vea que sirven para algo. Es muy lento. Hay opiniones centradas en que igual hay que hacerlo cada dos años para poder ejecutarlo, sino se va acumulando. Hay propuestas de todos los años que todavía no se han ejecutado, lo que crea una sensación de 'para qué participar, si luego no se hace', pero sí se hace, lentamente.

-Hay un situación económica especialmente buena este año, pero hay problemas que se mantienen en el tiempo: Landare/Zubipe, la cantera...

-En Landare/Zubipe en 2015 se organizó un foro con los dos clubes y se puso encima de la mesa trasladar las instalaciones deportivas a la cantera. Contar con dos campos, pero con instalaciones compartidas. Entre los clubes no se pusieron de acuerdo y se descartó la opción. Ahora se trabaja en qué se puede hacer para evitar el mal que generan las crecidas del río. Ahí entramos todos: Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Vasco. Ura no deja hacer un muro que evite esas salidas del río. Se tiene que trabajar para ver qué solución se puede dar. Añarbe también ha hecho una propuesta para bajar la lamina de agua. Por otro lado, en el tema de inversiones, parte del remanente se usará para poner en marcha el proyecto en la cantera. Pero debemos hacer grandes inversiones en la renovación de barrios. En estos años se ha hecho Karabel, se está desarrollando la de Etxeberri, pero quedan Lizeaga, Sorgintxulo... Habrá que actuar por fases.

-Después de visto todo el mundo es listo. ¿Cambiaría algo?

-No tengo sensación de haber fallado de forma clara en algo, sí que si volviera atrás igual algunas cosas las haría de otro modo. Hay temas, como la gestión de Elorrabi, que nos ha llevado años, igual haciéndolo de otro modo se habría agilizado... Hay otros temas que hay que seguir trabajando como el del aparcamiento y el txotx. Son difíciles.

-Ya que lo saca, ¿qué pasa con el aparcamiento en Hernani?

-Más que en el aparcamiento, hay que poner el foco en el tema de la movilidad. Qué espacios queremos para Hernani cuando hablamos de peatonalización. Qué espacio le queremos dar al coche. Sí es verdad que cuando hablamos de aparcamiento, tenemos una dependencia al volante. Se hizo un estudio y se acordó cuál iba a ser el sistema rotativo que luego se puso en marcha en el Casco, pero es un tema con intereses muy confrontados.

-Todavía quedan cosas por hacer en Hernani. ¿Me cita una?

-Hay una que a toda la Corporación le digo y es que tenemos que trabajar la convivencia y normalización política y social. Una apuesta de toda la Corporación.

-Pero Hernani en ese apartado ha avanzado mucho...

-Igual hacía más falta ya que las posiciones históricamente han sido muy enfrentadas. Pero hay que seguir trabajando en ello, es un reto muy importante, una labor de todos.

-Ahora vuelve a AEK.

-Sí, lo haré. Tengo ganas. Me gusta mi trabajo. Mi puerta giratoria es volver a donde estaba. A algunos les extraña que no vaya a Diputación u otros lugares con responsabilidad política, pero yo quiero cerrar esta fase de trayectoria política de esta manera.

-Eso no quiere decir que no la vuelva a retomar en otro momento.

-Nunca cierro puertas a nada, pero ahora es el momento de cerrar esta etapa y de volver. Siento que tengo que volver a mi sitio, donde siempre he estado. Eso sí, antes me tomaré tres meses de descanso.