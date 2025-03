El Liga Vasca Femenino acude mañana a Irun tras empatar con el Elorrio

J. F. M. HERNANI. Jueves, 20 de marzo 2025, 21:07 Comenta Compartir

Poco premio para tanta pelea la que se llevó el equipo de Liga Vasca Femenina el pasado sábado en Zubipe. Se enfrentaba al Elorrio, segundas clasificadas, y el Hernani salió al campo sin complejos. Antes de que las rivales empezaran a dinamizar su juego, el Hernani se adelantaba 2-0 gracias a los goles de Elene y Nabarro.

En el primer córner del partido el lanzamiento cerrado de Elene lo introducía en la red la portera en su desesperado intento de despeje. Solo dos minutos después, Nabarro batía de nuevo a la portera visitante gracias a un potente lanzamiento desde el borde del área.

Le costó un poco al Elorrio situarse en el partido y las de Hernani estaban cómodas con el juego y el resultado, pero a los 20 minutos acortaban distancias las vizcaínas al adelantarse a Dunixe una delantera vizcaína rematando a gol un buen centro. Poco antes del descanso Nabarro aumentaba su cuenta particular marcando el tercero, no sin un punto de apuro ya que, tras una buena jugada de ataque del equipo, su disparo golpeó en el poste con la gran suerte de que el rebote volvió a sus pies para remachar con decisión. Pero poco le duró la pena al Elorrio porque solo un minuto después acortaba distancias y tres más tarde igualaba el marcador tras una rápida jugada por la derecha que la defensa del Hernani no pudo cortar.

En la segunda parte, las ocasiones se alternaron entre los dos equipos, aunque el marcador no se movió. Tuvo muy cerca la victoria el equipo de Manci, que se mostraba apesadumbrado al final del encuentro al ver que se le escapaba una gran ocasión de victoria.

Por el Hernani jugaron Dunixe, Garazi Sarriegi, Eider, Silvia, Sara, Nabarro (Rosco), Elene (Garazi Lizarraga), Xanet, Enire (Intxauspe), Alcu (Lore) y Cesia. Mañana sábado a las 17.45 se enfrentan en Irun al Mariño, otro hueso duro que está situado en la quinta posición de la clasificación.

Pena también el domingo tras el empate logrado por el equipo de Liga Nacional Juvenil. Recibían al Betoño, que es uno de los candidatos al ascenso, y los jugadores locales estaban muy ilusionados. Se adelantó el Hernani a los 20 minutos con un gol de Garmendia y empataban los alaveses tras el descanso, pero al final el equipo se quedó con la sensación de haber podido llevarse los tres puntos. Mañana a las 12.00 se enfrentan al Athletic en Lezama.