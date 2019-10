El Liga Vasca femenina no pasó del 0-0 ante Elorrio

El Liga Vasca femenina del CD Hernani empató a cero frente al Elorrio en Zubipe. El marcador no hizo justicia, ya que el Hernani cuajó un partidazo de enmarcar si no fuera por la sequía de goles. Fueron constantes y muy peligrosas las jugadas generadas por el conjunto verde. Tocaron el balón con muchísimo criterio, llegando continuamente al área contraria, pero el balón no quería entrar y no entró.

Las chicas se retiraron con medias sonrisas, contentas con el trabajo realizado, pero tristes con el marcador.

Por su parte, merecida victoria del Liga Nacional Juvenil por 0-1 frente al Amorebieta. El primer tiempo estuvo muy igualado, con pocas ocasiones generadas, pero con dos equipos muy concentrados. El Hernani controló con gran serenidad el acoso de los vizcaínos, demostrando un gran criterio para estas alturas de temporada. Un gran inicio en la segunda parte fue determinante, el Hernani dio un paso adelante y llegó temprano el gol del joven Iker Valverde.