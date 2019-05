Kantuz Abesbatza dedicó un gran concierto a sus colaboradores Kantuz Abesbatza, durante su actuación en La Milagrosa. / JUANFER Más de una docena de canciones, algunas de ellas muy conocidas, se pudieron escuchar en La Milagrosa JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Martes, 7 mayo 2019, 00:56

La capilla de La Milagrosa acogió este pasado fin de semana el concierto que Kantuz Abesbatza ofreció un año más a sus colaboradores y amigos con motivo de la celebración del Kantuz Eguna.

El coro hernaniarra, con el director Igor Arroyo y la colaboración del pianista Javier Pérez, interpretó un completo programa en el que se escucharon los temas 'Largo', 'Sanctus', 'Gabriel' s Oboe', 'Moon River', 'The pink panter' y 'Let the river run'. Tampoco faltó en el apartado 'The sound of music' canciones como 'Sonrisas y Lagrimas', 'Mis cosas favoritas', 'El Caballero Solitario', 'Do, Re, Mi...', así como varios temas inspirados en motivos vascos como 'Bihotz bat', 'Ku, Ku', 'Gau eder bat' y 'Penak o la canción de Mikel Laboa 'Baga, Biga, Higa'.

Los colaboradores y amigos de Kantuz Abesbatza disfrutaron escuchando las voces de sus integrantes. Estos tendrán varias citas más este mes de mayo en las que repetirán el repertorio preparado para la actuación que tuvo lugar hace unas semanas en la parroquia San Juan Bautista donde dieron protagonismo al compositor Gabriel Urbain Fauré (Francia, 1845-1924), con su 'Réquiem, op. 48'. Los hernaniarras estarán este próximo sábado, 11de mayo, en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de Orio y el día 25 en San Vicente.