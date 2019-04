El Juvenil Nacional visita mañana a la Real tras ganar al colista en Zubipe Las chicas del conjunto de Liga Vasca ganaron de forma espectacular al Mariño, 3-0, ante la afición hernaniarra JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Viernes, 5 abril 2019, 00:55

Gran victoria trabajada del equipo de Unai Munduate de Liga Nacional juvenil, derrotando al Sanse con un claro y limpio 2-0. El equipo hizo un gran partido y se fue muy contento al vestuario. El Sanse, último clasificado y ya descendido, no hizo demasiado daño al Hernani. Cierto es que en algunos tramos del partido en los que los verdes bajaron el ritmo y la guardia, generaron alguna ocasión, pero nada que hiciera temblar a la afición. Con este resultado el equipo se coloca séptimo, a cinco puntos del ascenso. Todavía puede pasar cualquier cosa y el equipo lo sabe. El equipo irá este fin de semana a Zubieta a ganar frente a la Real Sociedad, mañana a las 16.30.

En Liga Vasca Femenina, espectacular victoria del equipo capitaneado por Amaia Irastorza. Las chicas ganaron 3-0 ante el Mariño. Fue un partido muy esperado en el que la balanza se posicionó a favor de las verdes desde el principio. A tan solo cuatro minutos del comienzo, la delantera June Elizalde pudo anotar el primer tanto, que fue muy celebrado por las jugadoras ya que es el primero para la joven en su año en el equipo de Liga Vasca. Por su parte, el conjunto verde logró crear buenas combinadas y alguna jugada de peligro que finalmente no llegó a pasar la línea de gol. El descanso llegó con el 1-0 y nada más comenzar la segunda mitad la hernaniarra Peciña marcó el segundo gol que motivó y llenó de confianza al grupo. De esta manera, las verdes comenzaron a demostrar un juego de seguridad que hace tiempo que no lograban. Así, la pichichi Leire Iñarra se lució con el tercer gol que cerró el marcador. Este fin de semana toca descansar por parón y a la vuelta se enfrentarán a los tres últimos partidos de la temporada.

Por otro lado, derrota por 0-2 con sabor agridulce para los chicos de Jon González y Haritz Otxotorena del Regional Preferente el pasado sábado ante el Mundarro.

El derbi fue muy disputado por ambas partes, pero la balanza terminó inclinándose a favor de los de Astigarraga. Los verdes se hicieron fuertes en el campo, logrando crear el juego que les caracteriza y creando peligro en el área contraria. Supieron dominar la posesión de balón y enlazar combinadas comenzando desde la línea defensiva hasta llegar a los puestos más adelantados, pero la defensa del Mundarro se mantuvo contundente y los verdes no consiguieron pasar la línea de gol. Por su parte, los contrarios acertaron en hacer transiciones rápidas al recuperar pelota y así llegaron los dos tantos del encuentro. Por ello, la sensación fue agridulce para el conjunto local ya que se presentó un partido bastante igualado, pero no consiguieron sumar puntos. Este fin de semana tienen otra oportunidad frente el Orioko el sábado a las 16.30 horas en Mendibeltz.

División de Honor Regional

El equipo dirigido por Alain Gerekaetxeberria y capitaneado por Aritz Lujanbio de División de Honor Regional cayó por 1-3 frente al Mondragón en Zubipe. La primera parte del partido estuvo marcada por la falta de ritmo, no hubo fútbol del que disfrutar, tampoco ninguna ocasión que hiciera levantarse de sus asientos al aficionado. El calor también pudo afectar a los jugadores, pero sobre todo el hecho de no estar disputando nada desde el punto de vista clasificatorio marcó la tendencia de la primera mitad. El Mondragón aprovechó un contraataque para hacer el primer gol en el minuto 45.

En el comienzo de la segunda mitad el Hernani metió un plus de ritmo al partido y el gol llegó en el minuto 55 de partido, tras una gran jugada de Berezi. Pero dos errores del Hernani le volvieron a condenar y el equipo de Arrasate metió otros dos balones en la red. Los últimos minutos el Hernani se esforzó por darle la vuelta al marcador pero no tuvo éxito. La sensación del aficionado es agridulce, parece que al no estar peleando por el ascenso no hay nada más por lo que pelear. Los jugadores tienen que pensar que cada partido es una oportunidad de mejorar de cara al año que viene. Además, son el espejo de todos los canteranos del club y son conscientes de ello. Seguro que el equipo logra superar este bache anímico y vuelve a pelear como lo ha hecho siempre. El siguiente duelo será frente al Eibar, mañana a las 16.00 en Unbe.