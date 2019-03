Juan Mari Jalón (Homenajeado hoy en el Beotibar de Tolosa): «El reconocimiento que se me brinda hoy es algo muy especial para mí» Juan Mari Jalón vivirá con intensidad la jornada de hoy. Tras 26 años trabajando en la Federación Guipuzcoana de pelota le ha llegado el momento de jubilarse DV DVHERNANI@GMAIL.COM HERNANI. Domingo, 10 marzo 2019, 00:20

Bonita jornada la que va a vivir hoy el hernaniarra Juan Mari Jalón en el frontón Beotibar de Tolosa. Tras más de un cuarto de siglo en la Federación de Pelota le ha llegado el momento de jubilarse y hoy se le tributa un merecido homenaje aprovechando la final del Torneo Nacional de Clubes.

-Cuéntenos sus primeros contactos en este deporte.

-Como todos los críos de Hernani jugué a la pelota, pero sin vestirme de blanco. Tras trabajar en una empresa, aprendí euskera y estuve enseñando a jugar durante 7 años. Al presentarse la ocasión, entré en la Federación, donde he estado 26 años y aún sigo, a trancas y barrancas.

«Ignoro de dónde viene mi afición a la pelota, en mi familia nadie ha estado ligada a ella»

-¿De dónde le viene la afición a la pelota?

-Ignoro de dónde viene mi afición ya que en mi familia no ha habido nadie ligado a la pelota. Es más por la atracción que siento hacia el altruismo y, para eso, la pelota aficionada es muy apropiada.

-¿Cómo fueron sus inicios con el club?

-Entré en el club de la mano de Rufino y no me arrepiento de ello. He tenido una relación muy buena con los anteriores delegados. También he intentado ayudar al pueblo desde la Federación.

-¿Cuántos niños y jóvenes calcula que han sido instruidos en todos estos años en el club?

-Según Rufino, al año han andado unos 80 traviesos; durante 22 años, echad cuentas. Cabe destacar que desde que empezaron las mujeres a paleta en 1990, hasta mi jubilación, en Gipuzkoa y por extensión en toda Euskal Herria, Hernani ha sido el que más licencias ha tenido.

-Qué persona recuerda que le haya marcado en el club?

-Ha habido dos personas a destacar en especial: Primero Rufino, por encima del resto, y el anterior delegado Joxemiel Azurmendi. Merecen mención especial, también, Miguel Ezpeleta y Garbiñe Tijero. Que me perdonen si me olvido de alguien, me ha tocado conocer a muchos delegados, pero ninguno como Rufino.

-¿Ha cambiado mucho la pelota en todos estos años?

-La pelota ha cambiado mucho, tanto física como mentalmente. Veo más carencias en el aspecto mental, pero es reflejo de las carencias de la sociedad y mientras no se solucionen las mismas, no se solucionarán las de la pelota. No sé si el hecho de ser nuestro deporte no resulta negativo. A pesar de escuchar mucho que está en crisis, no creo que sea verdad.

«No soy optimista»

-¿Qué echa en falta para que los clubes tomen más fuerza?

-Echo en falta un poco más de compromiso por parte de la gente y sobran zancadillas. No es algo exclusivo de la pelota sino de toda la sociedad y no soy muy optimista respecto a su mejoría.

-Este reconocimiento, ¿qué supone para usted?

-Este reconocimiento es algo muy especial para mí. No me lo esperaba y creo que no me lo merezco. No he hecho nada extraordinario por la pelota. De todas formas, muchas gracias por acordaros de mí.