Juan Mari Ansa llega con su libro sobre el Circo de Lescun a la Semana Montañera

Continúa la Mendizale Astea de Mendiriz Mendi en Biteri. Este miércoles, desde las 19.30 horas, será el turno de Juan Mari Ansa Munduate, ... con una sesión centrada en su libro 'El Circo de Lescun-Unas montañas de ensueño'.

El montañero a través de este audiovisual y libro mostrará las ascensiones a los picos más relevantes del entorno como Anie, Mesa de los Tres Reyes, Petrechema o Acherito, así como ciertos temas culturales relacionados con el pastoreo, Le Chemin de la Mâture, los avatares de las escaladas a las agujas de Ansabère, o las historias de 'Passeurs' y evadidos durante la II Guerra Mundial.

«Para mí es uno de los valles, después de conocer todo el Pirineo, más bonito a nivel paisajístico. La base son unas praderas verdes todavía bien cuidadas y está rodeado de montañas. Hay caseríos diseminados, además del pueblo de Lescun en sí. Tienes bosque a media altura y arriba unas cimas puntiagudas espectaculares. Por eso se le suele llamar los Dolomitas del Pirineo. Un paisaje espectacular», afirma Ansa.

«Son valles de cultura muy rica. Es una zona de pastoreo antiguo y para ello hablé con los pastores, que hay que decir que cada vez quedan menos. Los almadieros llevaban leña por el río hasta Baiona, para luego hacer barcos. Uno de los primeros escaladores de la zona fueron los hermanos Cadier. Todo eso le da riqueza al libro. Contacté con los nietos de Cadier, estuve en su casa originaria y tenían allí los manuscritos hechos por ellos contando las excursiones».