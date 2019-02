Iñudes y artzainas bajo el sol No faltaron los personajes de época. / JUANFER El excelente tiempo acompañó a la comparsa integrada por 180 alumnos de Urumea Ikastola JUAN F. MANJARRÉS Lunes, 25 febrero 2019, 07:08

Guión perfecto el que se vivió ayer en el transcurso de la comparsa de Iñude eta Artzainak que organiza la ikastola Urumea en Hernani. Son ya muchos los años en los que los alumnos de este centro educativo protagonizan la comparsa previa a la fiesta del Carnaval, que llegará este próximo fin de semana a la localidad.

En todas las ediciones hay dos elementos fundamentales; por una parte, el buen hacer de los chavales, y por otra parte, la climatología, que tiene que acompañar para que la comparsa luzca en todo su esplendor. La realidad es que en Hernani ayer no falló nada. Los protagonistas estuvieron de diez y el tiempo no pudo ser mejor, con una jornada soleada pero sin un calor excesivo. Más no se podía pedir.

Recorrido por el Casco

Minutos antes de las doce del mediodía partieron los integrantes de la comparsa desde la ikastola Urumea, en la zona de Sandiusterri. No tuvieron que recorrer muchos metros para adentrarse ya en el Casco Histórico, donde se desarrolló la práctica totalidad del desfile. Los diferentes personajes que se sumaron a la comparsa, entre dantzaris, tambores y músicos, bajaron por Andre Kalea hasta Zinkoenea, donde tuvo lugar un baile muy especial. Luego subieron de nuevo para llegar a la Plaza de los Gudaris, donde todos los años se lleva a cabo la representación central, con el acto de vacunación.

Colorido y buen ambiente en una comparsa que contó con la participación de 180 alumnos. Además, de los 48 dantzaris y 50 tambores, hubo personajes de época -curas, autoridades, médicos y enfermeras entre otros-, con la participación de alumnos de todos los cursos de educación primaria.