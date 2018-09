Intenso programa de actos hasta el domingo dentro de las Euskal Jaiak Una joven toma parte en una de las pruebas durante una edición anterior de las Euskal Jaiak en Hernani. / JUANFER Esta tarde nueva visita de los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots, y por la noche actuará Mikel Urdangarin JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Viernes, 14 septiembre 2018, 00:31

Unas Euskal Jaiak cada vez más completas. Eso es una realidad si se mira el programa y si se contempla la evolución que han tenido estas fiestas que no hace tanto tiempo que se recuperaron en Hernani, pero que han cogido una importancia vital en la agenda festiva del municipio. Así lo expresó la concejal responsable de Cultura ante representantes de los muchos grupos que toman parte en la organización de estas fiestas que animan de manera especial el mes de septiembre en la localidad.

Ese precisamente es uno de los aspectos a destacar de las Euskal Jaiak en Hernani, la amplia participación de los colectivos en su organización y desarrollo. Kriskitiña dantza taldea, Santa Barbara elkartea, Hernaniko talogileak, San Joan Konpartsa, Kaxko auzo elkartea, Musika Banda, Txistulari Banda, Hernaniko Sagardogileak, Pilota kirol elkartea, Antzinako Jokoak taldea, Hernani Musika Eskola Publikoko akordeoi taldea, Euskara ari du, Kantuz abesbatza, Ozenki abesbatza y Hernani Udala se encuentran detrás de las Euskal Jaiak.

Están totalmente asentadas y esta edición cuenta con importantes novedades. Empezaron ayer, un día antes de lo que es habitual, ya que Euskara ari du se ha sumado a la programación con un espectáculo de humor con la presencia de dos monologistas femeninas desde las 20.30 en Biteri. 'Bakean dagoena bakean utzi' tiene por título y cuenta con la presencia de Mirari Martiarena e Idoia Torregarai.

El año pasado la presencia de los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots ya se sumó a la programación, en el espectáculo que todos los años se organiza desde el grupo de acordeón de la Escuela de Música, y este año se mantiene. Los payasos llegan hoy con un trabajo que se pregunta quién manda en distintos hámbitos. Estarán a las seis de la tarde en Biteri. Otra de las novedades llega hoy mismo, con un espectáculo musical de Mikel Urdangarin en Biteri desde las 22.30, que llega con su trabajo 'Margolaria' bajo el brazo.

De todos modos, el plato fuerte llegará en los dos días del fin de semana propiamente dichos. Mañana sábado llegará muy pero que muy cargado de actividades, poniéndose en marcha a las 10.00 de la mañana y no cerrándose hasta la noche. Uno de los atractivos todos los años es la muestra de animales y trabajos del caserío. «Tenemos especial cuidado en el traslado de los animales y buscamos que se les trate con mucho cariño en los Tilos», afirman. Uno de los aspectos que quieren remarcar es la muestra del trabajo que se hace en el caserío. «A las once de la mañana enseñaremos cómo se ordeña a la vaca de manera manual». Remarcan que es una buena ocasión para ver a los animales de cerca, «algo que no sucede en el resto del año».

Durante el sábado habrá un gran número de actividades, entre ellos, juegos tradicionales, degustación de txakoli, kalez kale kantari, cabezudos, herri kirolak, talleres para niños, concierto de la Banda o espectáculo de dantza con el grupo Iratzar. Este año, además, está previsto un homenaje a Portalondo desde Kaxko Elkartea, a las 12.00 del mediodía. Habrá igualmente romería de San Joan Konpartsa, a las 18.30 en caso de buen tiempo de Plaza Berri y a las 19.00 si llueve en Biteri.

Feria de Artesanía

El domingo también será un bonito día en las Euskal Jaiak en Hernani. La Feria de Artesanía Pablo Lasa ya es una más dentro del programa, con degustación de sidras, campeonato de trikitixa y partidos de pala con cuatro mujeres en el frontón. Una de las novedades es el desarrollo este año del Concurso de Euskal Herria de Burduntzi, que permitirá luego degustar unos pintxos cuya recaudación se destinará a colaborar con Etiopía/Utopía. Otra de las novedades que llega en está edición es que el Concurso de Baile al Suelto de jóvenes se traslada de diciembre a septiembre. Por primera vez tiene lugar en el transcurso de las Euskal Jaiak, a las 18.00 el domingo. Las fiestas se cerrarán a las 19.30 horas con el espectáculo 'Festamentua', que llega de la mano de los hijos del Tio Teron.