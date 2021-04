Iñigo Legorburu sigue sumando premios con sus creaciones literarias

Los reconocimientos en forma de premios siguen llegando para Iñigo Legorburu y precisamente en el XXIX. Certamen de Cartas de Amor de Bergara el hernaniarra con su trabajo 'Frontón Madrid' obtuvo un gran segundo puesto entre las 66 cartas presentadas a concurso, empatando en ese mismo puesto con el algortarra Galder Guenaga.

El certamen lo organizó Jardun Euskara Elkartea y es el más antiguo en esta especialidad de cartas de amor a nivel de Euskal Herria. Las creaciones literarias se pueden leer en la web de la citada asociación.

La urretxuarra y bertsolari Maialen Akizu se impuso en esta edición, obteniendo los 500 euros del premio en metálico. Legorburu y Guenaga se tuvieron que conformar con repartirse los otros 250 del segundo premio. Debido a la situación sanitaria generada por la pandemia, este año no ha habido entrega de premios presencial.

El trabajo del hernaniarra de dos páginas 'Frontón Madrid' versa sobre un amor entre dos raquetistas y se sitúa a principios de la década de los años cincuenta. El autor relata que «intento retratar muy por encima la hipocresía de la época, donde los hombres de las familias de algunas raquetistas no reconocían que sobrevivían gracias al dinero que les mandaban estas mujeres jugando en el frontón». Profundizando en la obra, Legorburu matiza que «se trata básicamente de dos mujeres libres que optaron por aventurarse en un mundo muy masculinizado como era el deporte y las apuestas, con sus dudas y contradicciones. Las raquetistas, gracias a su actividad deportiva, movieron mucho dinero hasta que cerró el último frontón, a principios de la década de los ochenta».

En la carta, se detalla «cómo estas mujeres fueron capaces de crear una república libre femenina en pleno franquismo y de cómo fueron tejiendo una complicidad entre ellas, que en este caso en mi carta acaba en una bonita historia de amor. Aunque una de ellas decide acabar con su trayectoria deportiva y volverse a su pueblo, a formar una familia». Y eso da pie a la carta escrita por el de Hernani.

Legorburu confesó estar muy feliz con ese segundo puesto «porque la competencia era enorme. Además, en estos últimos cuatro años he sido premiado bastantes veces en este certamen y en el de Barakaldo, por lo que constato que no se me dan nada mal este tipo de formatos».

Hace tres ediciones, en el año 2019, Legorburu ganó los dos primeros premios en los certámenes mencionados y apostilló que «será muy difícil volver a conseguir esa gesta, porque hay que hilar muy fino y tener mucha suerte para que tu carta sea la elegida».