Imanol Ansa empieza como un ciclón y mete miedo tras el primer partido

Juan F. Manjarrés hernani. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

El urnietarra Imanol Ansa comenzó la defensa del título a toda velocidad y despejando cualquier duda desde el primer pelotazo. Ha querido enviar un mensaje de «aquí estoy yo y soy el favorito para revalidar el título», después de ganar por un contundente 30-8 a Azpiroz en el inicio de la liguilla del Torneo Individual. Lo cierto es que Ansa mete miedo y es algo que el propio jugador de Urnieta quiso subrayar con el encuentro que puso en marcha el torneo. No hay espacio para las bromas o Ansa por los menos así lo ha interpretado.

El partido fue toda una exhibición del campeón, se le vio muy fresco de golpe, de ritmo e hizo hasta once tantos de saque. Dominó el partido por completo dando muchísima más velocidad a la pelota. Los únicos errores fueron el tanto tres, cinco y siete de Azpiroz con faltas de saque cortas, ya que le estuvo tirando muy fuerte. Azpiroz estuvo desbordado en todo momento. El partido comenzó con un 7-0 y se pasó a un 14-2, 20-3... con el choque estaba totalmente decidido. Azpiroz maquilló el marcador poniéndose 24-6 y tras el 27-8 el partido se cerró 30-8.

Visto el abultado tanteo, Ansa II suma cuatro puntos en la clasificación por menos uno de Azpiroz.

Torneo Oriamendi

En el Torneo Oriamendi Goikoetxea y Aiestaran ganaron 2-1 en un partido loco con parciales claros de 15-9, 3-15 y 8-3. Cada set fue un encuentro diferente con claros dominadores. El urnietarra Goikoetxea mandó en el primer y último set. Está muy fuerte.