Igeriketako Neguko Liga Probintziala

HernaniIgeriketako Neguko Liga Probintziala
Osteguna, 13 azaroa 2025, 20:16
Larunbata honetan, azaroak 15, Igeriketako Neguko Liga Probintzialeko 2. jardunaldia ospatuko da Hernaniko Kiroldegian. Probak arratsaldeko lauretan hasiko dira, eta Hernani Igeriketa taldeko 23 igerilarik hartuko dute parte proba eta estilo desberdinetan. Igerilariez gain, zuzendaritzako kide eta guraso talde bat, 15 pertsona guztira, txapelketa antolatzeaz, denborak neurtzeaz eta diru-sarrerak lortzeko jartzen den salmenta postuaz arduratuko da. Postu horretan tortila pintxoak eta bizkotxoa dastatzeko aukera izango dute Kiroldegira hurbiltzen direnak.