El grupo de hernaniarras en la zona del Manaslu.

Hernani

Hernaniarras en el Himalaya, protagonistas en la proyección montañera de hoy en Biteri

J. F. M.

hernani.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:31

La aventura llevada a cabo en el Himalaya el año pasado, vinculados al grupo de montaña Mendiriz Mendi, podrá conocerse mejor en la cita de hoy con su Mendizale Astea. La cita será a las 19.30 en Biteri Kultur Etxea y allí se dará cita Julen Lekuona, uno de los participantes y que ha elaborado una proyección que se ofrece hoy en la Casa de Cultura.

El título de la proyección es 'Nepal eta Himalaya-Amets bat', mostrando a las claras cuál es el recorrido que se ofrecerá en la proyección, con la consecución de un sueño grupal.

