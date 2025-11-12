La hernaniarra Amalia Elortza, este jueves en el espectáculo de danza 'Hau da dena'

HernaniLa hernaniarra Amalia Elortza, este jueves en el espectáculo de danza 'Hau da dena'
Está acompañada por Joan Ferré, comenzando la representación a las 19.00 horas en la sala principal de Biteri kultur etxea
Hernani
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:48
La bailarina hernaniarra Amalia Elortza será este jueves protagonista en su municipio. Llega junto al bailarín Joan Ferré a Biteri kultur etxea para ofrecer ... el espectáculo 'Hau da dena', en una actuación que a buen seguro será muy importante para ella. Se puede acceder con invitación, que se recoge en Biteri, dando comienzo la actuación a las siete de la tarde.
El espectáculo que llega esta tarde a la casa de cultura es una investigación escénica sobre el concepto del agradecimiento. Una reflexión artística y cultural del agradecer, la dedicatoria y el reconocimiento. «Partiendo de un saludo final en un espectáculo, pasando por una entrega de premios, hasta llegar a un simple gracias», afirman. Todo desde un terreno personal «donde ficcionamos los momentos de agradecimiento que habitualmente forman parte de un proceso de creación. He investigado y querido representar todo lo que queda fuera de escena, dándole así más importancia al hecho de agradecer que a la propia función, todo con un toque cómico y absurdo».
Amalia Elortza Izagirre y Joan Ferré Gómez partieron de su interés por indagar entorno al espacio y el tiempo que se dedican al agradecimiento en diferentes expresiones artísticas: La literatura, las películas, el teatro, una entrega de premios, en las calles, etcétera. «Los saludos finales de una obra nos brindan la oportunidad de mirarnos directamente a los ojos y reconocernos entre el público y los creadores», remarcan.
Amalia Elortza Izagirre es graduada en escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (Madrid). Desde muy pequeña empezó a descubrir el mundo de la danza, primero con los dantzaris, pasando por el ballet y finalizando con la danza contemporánea. Empieza a interesarse por el vestuario, la costura, el patronaje, realizando así un módulo de patronaje y moda. Después se fue a Madrid a estudiar diseño de personaje y escenografía. De hecho, la de Hernani es también la responsable de vestuario y escenografía en el espectáculo 'Hau da dena'.
Entre los trabajos que ha realizado están: Ayudante de escenografía en la obra 'Farra' en la CNTC (Madrid) dirigido por Lucas Escobedo (2024). Diseño y realización de vestuario y escenografía de 'Caterina', compañía de teatro Paroxa (2022). Diseño y realización de vestuario 'Hamaika' compañía de danza Cielo rasO (2021) y encargada de vestuario en 'Piedra', compañía de danza Cielo rasO (2018).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión