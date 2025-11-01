Hernani se vuelca desde el lunes con la montaña de la mano de Mendiriz Mendi

Juan F. Manjarrés HERNANI. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Cita importante la que tienen los hernaniarras con la montaña gracias al desarrollo un año más en Biteri de Mendizale Astea de la mano del club Mendiriz Mendi. Todos los días habrá proyecciones en el recinto cultural del municipio, con la posibilidad de disfrutar de imágenes especialmente bonitas y atractivas. Las mismas darán comienzo a las 19.30 horas, entre el lunes y el viernes. Luego se tomarán un descanso, pero el domingo 16 de noviembre cerrarán las jornadas con el denominado Bazkide Eguna, que se traducirá en una salida montañera a Berrogi-Larte (804 metros) y Leaburu.

La Semana Montañera se pone en marcha mañana lunes con la proyección de 'Baltoro oinez eta hegan', de Mattin Iñíguez-Marron. En esta aventura, el veterano alpinista Marron introduce a Mattin en el espectacular glaciar del Baltoro para atravesarlo a pie y en vuelo libre con parapente, desde Askole hasta Hushe, Karakorum, Pakistán. Por el camino rodearán en vuelo montañas tan espectaculares como las Torres Trango o el Laila Peak. Imágenes espectaculares esperan a todos los que se acerquen a las 19.30 horas a la casa de cultura de Biteri. La siguiente cita con Mendizale Astea llegará en la tarde del martes, gracias a la proyección 'Bi horma estilo bat', de Josu Bereziartua, que mostrará la escalada de dos de las míticas paredes del mundo. El título 'El circo de Lescun-Unas montañas de ensueño', de Juan Mari Ansa Munduate, será protagonista el miércoles en Biteri y el jueves será el turno de 'Nepal eta Himalaya-Amets bat', centrándose el hernaniarra Julen Lekuona principalmente en el trekking realizado en el Manaslu.

El viernes ya será el turno del concurso fotográfico, que ha llegado a su edición 46. Habrá proyección y entrega de premios desde las 19.30 horas. Antes, a las 18.00 la sesión será para los chavales.