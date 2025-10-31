Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Hernani

Hernani vivirá desde el 6 de noviembre la sexta edición del festival Hariak

Las proyecciones de cine y resistencia se alargarán hasta el 17 de noviembre, en Kulturarteko Plaza Feminista

Juan F. Manjarrés

hernani.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20

Comenta

El día 6 de noviembre dará comienzo el festival de cine de historias de resistencia Hariak en Kulturarteko Plaza Feminista. De hecho, se han dado ya a conocer el programa y las personas invitadas a los coloquios posteriores a los documentales.

Del 6 al 16 de noviembre habrá proyecciones de documentales y coloquios. Este año el objetivo principal será visibilizar «los hilos entre la transición ecológica, la guerra y las migraciones», aunque también habrá espacio para otros temas, tales como la diversidad funcional o la violencia contra las mujeres. «Hariak es una oportunidad para conocer situaciones que se dan en el mundo y reflexionar sobre su influencia aquí, y también para tomar conciencia de nuestra influencia en esas situaciones», afirmó la concejala de Cooperación, Itsaso Lekuona, el día de la presentación del festival.

Los documentales se emitirán en versión original, subtituladas en euskera y castellano. Todas las sesiones serán gratuitas. Además, Kulturarteko Plaza Feminista acogerá la exposición fotográfica 'Yemen: Hambre, la otra herida de la guerra' del fotoperiodista ganador de World Press Photo en 2021, Pablo Tosco.

El folleto con la programación de Hariak está ya disponible en distintos edificios municipales y también se puede consultar en internet en hariak.hernani.eus. Dentro de la de esta edición se tocará la realidad de países como Ecuador, Honduras, República del Congo, Pakistán o Yemen. Lo hace en un formato que ha ido contando todos los años con una buena respuesta por parte de los hernaniarras, sin ir más lejos fueron más de 700 las personas que se dieron cita hace 12 meses.

Para dar comienzo a la cuarta edición de Hariak, el jueves 6 de noviembre se visualizarán los trailers de todos los documentales que se emitirán durante el festival. Además, se centrarán en Ecuador ya que desde hace más de 50 años empresas petroleras nacionales e internacionales extraen petróleo de la zona amazona, territorio con mayor biodiversidad del planeta, «amenazando la vida de las comunidades indígenas con la complicidad del gobierno ecuatoriano. Son, las denominadas 'zonas de sacrificio'». Luego habrá coloquio con Nagore Eceiza Mujika, directora del corto, y Haizea Bernas Loinaz, Responsable de Comunicación y Educación para la Transformación Social de Medicusmundi Gipuzkoa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  6. 6 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  7. 7 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  8. 8 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  9. 9 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  10. 10 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Hernani vivirá desde el 6 de noviembre la sexta edición del festival Hariak