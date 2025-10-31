Hernani vivirá desde el 6 de noviembre la sexta edición del festival Hariak

Juan F. Manjarrés hernani. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

El día 6 de noviembre dará comienzo el festival de cine de historias de resistencia Hariak en Kulturarteko Plaza Feminista. De hecho, se han dado ya a conocer el programa y las personas invitadas a los coloquios posteriores a los documentales.

Del 6 al 16 de noviembre habrá proyecciones de documentales y coloquios. Este año el objetivo principal será visibilizar «los hilos entre la transición ecológica, la guerra y las migraciones», aunque también habrá espacio para otros temas, tales como la diversidad funcional o la violencia contra las mujeres. «Hariak es una oportunidad para conocer situaciones que se dan en el mundo y reflexionar sobre su influencia aquí, y también para tomar conciencia de nuestra influencia en esas situaciones», afirmó la concejala de Cooperación, Itsaso Lekuona, el día de la presentación del festival.

Los documentales se emitirán en versión original, subtituladas en euskera y castellano. Todas las sesiones serán gratuitas. Además, Kulturarteko Plaza Feminista acogerá la exposición fotográfica 'Yemen: Hambre, la otra herida de la guerra' del fotoperiodista ganador de World Press Photo en 2021, Pablo Tosco.

El folleto con la programación de Hariak está ya disponible en distintos edificios municipales y también se puede consultar en internet en hariak.hernani.eus. Dentro de la de esta edición se tocará la realidad de países como Ecuador, Honduras, República del Congo, Pakistán o Yemen. Lo hace en un formato que ha ido contando todos los años con una buena respuesta por parte de los hernaniarras, sin ir más lejos fueron más de 700 las personas que se dieron cita hace 12 meses.

Para dar comienzo a la cuarta edición de Hariak, el jueves 6 de noviembre se visualizarán los trailers de todos los documentales que se emitirán durante el festival. Además, se centrarán en Ecuador ya que desde hace más de 50 años empresas petroleras nacionales e internacionales extraen petróleo de la zona amazona, territorio con mayor biodiversidad del planeta, «amenazando la vida de las comunidades indígenas con la complicidad del gobierno ecuatoriano. Son, las denominadas 'zonas de sacrificio'». Luego habrá coloquio con Nagore Eceiza Mujika, directora del corto, y Haizea Bernas Loinaz, Responsable de Comunicación y Educación para la Transformación Social de Medicusmundi Gipuzkoa.