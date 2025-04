Hernani, el último bastión del mercado

JUAN F. MANJARRÉS hernani. Viernes, 27 de marzo 2020, 00:10 | Actualizado 07:55h. Comenta Compartir

No había más que pasar ayer por el mercado semanal de los jueves en la avenida Urbieta para darse cuenta de que se está viviendo una situación especial, distinta e histórica. Sol y mercado es sinónimo los jueves en Hernani de gentío en la calle que acude a la curva de Marieluts. Ayer había sol y mercado, pero desde luego distó mucho de haber mucha gente.

«Yo voy a los mercados de buena parte de la provincia y el único que se ha mantenido ha sido este de Hernani. Lo cual es de agredecer. Pero la verdad es que está viniendo poca gente. A estas horas (media mañana) cualquier jueves he facturado mucho más que hoy. Estaré en un 10%», señala una dependienta desde uno de los puestos habituales en el mercado semanal hernaniarra. «Hemos venido solo puestos de alimentación y, aunque saquemos poco, menos es nada. Seguimos pagando impuestos y llevamos 15 días que estamos metidos en casa, que no facturamos nada», añade.

Lo cierto es que no es una situación fácil. Aunque desde el Ayuntamiento se había anunciado la presencia de 12 puestos, exclusivos de alimentación debido a la crisis del coronavirus, no llegaron a esa cifra. «Ayer ya me comentaron los que venden fruta que no vendrían. Tienen que adquirir el producto para luego vender poco y quedarse con todo. No les merece la pena».

En el puesto de al lado la cosa no fue mejor. Protegidos con una máscara y guantes, los dos dependientes lo tienen claro. «Esperábamos que se moviera poca gente y así ha sido. La verdad es que estamos vendiendo mucho menos de lo que se da habitualmente. La situación está claro que es muy especial». Los pocos que se acercaron ayer se mostraban preocupados con la situación. «No se habla de otra cosa».

Solo durante la mañana estuvieron ayer colocados en la recta de la avenida Urbieta. No les hacía falta más, la verdad, visto el movimiento de hernaniarras que ayer se acercaron al mercado. «Me he animado a venir por que lo hago todos los jueves y como me he enterado que había mercado he preferido hacer aquí la compra. Primero por que habitualmente es buen producto y, segundo, por que creo que también debemos apoyarles a ellos en este momento tan complicado», acierta a comentar una hernaniarra que se apresura ya a irse a su casa con el carro de la compra repleto.