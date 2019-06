Hernani sigue sin acercar posturas en la utilización de animales en fiestas Biteri acogió el debate entre partidarios y detractores de la utilización de los animales en fiestas. / MARÍA Biteri acogió un debate abierto donde tanto los de Askekintza como los de Sokamuturra Bai! pudieron expresarse, aunque sin llegar a ningún acuerdo MARÍA CORTÉS HERNANI. Jueves, 20 junio 2019, 00:12

Hernani sigue debatiendo el tema de la utilización o no de animales en las actividades durante las fiestas y lo hace sin que esté muy claro si en algún momento las dos posturas radicalmente opuestas puedan llegar a un acuerdo. En este camino por la convivencia y el entendimiento, el Ayuntamiento propició un debate abierto que se celebró en la Casa de Cultura. Lo que está claro es que es un tema polémico, pero a la vez de gran interés por parte de muchos hernaniarras, ya que la sala principal de Biteri se llenó, incluso hubo gente que siguió el debate de pie. De los asistentes, el mayor número de ellos se mostraron a favor de la utilización de animales en festejos como la sokamuturra. El perfil de éstos, hombres jóvenes.

Las dos posturas, Askekintza y Sokamuturra bai!, estaban representadas en el escenario de Biteri en el debate que dirigió Jon Odriozola con los portavoces Aitor de Askekintza y Txapu defendiendo a Sokamuturra Bai!. Para empezar se proyectaron dos documentales de ambas asociaciones. «Las fiestas deberían ser el espejo de un pueblo y en la actualidad muchas de ellas son el cementerio de los animales», era una de las afirmaciones que los asistentes pudieron ver y escuchar en el documental que presentó Askekintza en Biteri, donde reflejaban el «sufrimiento y estrés que viven los animales en las fiestas de nuestros pueblos. Se les saca de su ámbito, se les rodea de muchísima gente que les pegan, les agarran, les tiran de la cuerda... Es algo que no deberíamos tolerar como seres humanos».

En el lado contrario, de la mano de Sokamuturra Bai!, en el vídeo se señalaba que «el nacimiento de la sokamuturra viene de cuando los toros iban hacia el matadero y se llevaban atados a cuerdas. Se solían dejar en la calle un rato para que los niños pudieran jugar. La primera vez que se habla sobre esta práctica data de 1754, en Azpeitia, por lo que es una actividad muy arraigada y antigua de nuestra cultura. De hecho se dice que si los toros se corrieran en el cielo, los guipuzcoanos se harían santos para correrlos. Y es que aunque muchos puedan pensarlo, no es una imposición española, ya que los datos confirman que el toro puede proceder de Navarra. Y la afición por el toro ensogado se ha desarrollado en localidades como Hernani, Deba, Azpeitia, Donostia...».

Preguntas del moderador

Finalizadas las proyecciones, el moderador dirigió varias preguntas a los representantes que dieron sus opuestos puntos de vista. «Me parece que los animalistas deberían seguir defendiendo su postura, que aunque dista de la mía, creo que busca un mundo para ellos mejor y más justo. Solo que nosotros creemos que cuando ya hayan conseguido que no se teste en animales, nos alimentemos a base de proteínas vegetales y no usemos animales para vestirnos, entonces, solo entonces, entenderemos que también quieran prohibir la sokamuturra. No es justo que empiecen por este tipo de actividades que para nosotros son cultura. Son parte de nuestra identidad como pueblo y creemos que tiene muchas cosas positivas como la unión entre diferentes personas en la calle, dotamos al mundo urbano de una parte de naturaleza que estamos perdiendo poco a poco. Creemos que la sokamuturra está creando una sociedad mejor», aseguró Txapu, añadiendo que «a veces dotamos a los animales de unas capacidades que no tienen. ¿Acaso un perro quiere ser una mascota?¿Qué animal que se relaciona con el ser humano quiere vivir como vive?. Los toros son animales de carga que en lugar de huír del sufrimiento o el estrés, van hacia la fuente que lo origina. Por eso, no creemos que se pueda comparar todos los animales».

En su caso, Aitor remarcó que «está claro que el ser humano tiene mucho que mejorar todavía, pero pensamos que dejar de organizar actividades como la sokamuturra es un paso. Creemos que no somos nadie para infligir dolor a otro ser vivo por diversión. Que unos minutos de pasarlo bien tenga que ser a costa de los animales no es ni ético ni moral. Creemos que la sokamuturra mueve a muchos hernaniarras porque es una actividad que se organiza a una hora determinada y en un espacio determinado. Se podrían hacer muchas otras actividades que reunirían a la misma gente o más sin tener que hacer sufrir a ningún animal. Buscamos unas fiestas plurales, igualitarias, y creemos que la Plaza está demasiado llena de testosterona todavía».

Aunque ambos ponentes estuvieron de acuerdo en que la Plaza no está preparada para que los animales puedan moverse sin resbalarse, tan solo fue un espejismo ya que desde Sokamuturra Bai! apostaban por poner arena en la Plaza, mientras que desde Askekintza directamente volvían a pedir que se dejara de organizar dicho festejo.

En definitiva, el debate se materializó, ambas posturas pudieron expresarse y poner sobre la mesa sus opiniones, lo que no parece tan sencillo es que éstas puedan llegar a un entendimiento en algún momento.