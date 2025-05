El Hernani recupera nuevamente un equipo sénior femenino No han jugado la liga pero lo harán ahora en Copa con la idea de consolidarse para la próxima campaña

J. F. M. hernani. Viernes, 2 de mayo 2025, 20:10 Comenta Compartir

Novedades dentro de la entidad de balonmano local ya que se da un paso importante para volver a contar con un equipo femenino en categoría sénior. Fueron precisamente las mujeres las que dieron nombre y prestigio al balonmano local en el pasado, pero se llevaba años sin contar con un equipo de adultas. Tras finalizar la competición liguera, en la que Hernani no ha contado con equipo sénior femenino, ahora en la Copa sí va a competir. Debutan hoy precisamente en el Polideportivo a las seis de la tarde. Bajo el nombre de Hernani Azeri ET se miden al Mondragon Lingua Bergara. De momento no cuentan con excesivos efectivos, por lo que se refuerzan con jugadoras juveniles. Este fin de semana se jugarán más partidos por parte de la sección de balonmano hernaniarra. Hoy sábado lo hacen otros tres equipos. El cadete femenino recibe al Urnieta a las 10.00 horas, el masculino se desplaza al Eibar para jugar a la misma hora y el infantil masculino visita al Egia desde las 12.30.