El CD Hernani de Liga Vasca femenina cayó derrotado ante el líder, el Leioako

El Liga Vasca femenina, equipo capitaneado por Amaia Irastorza, perdió la pasada jornada ante el líder, el Leioako, en casa con un 0-2 en contra. Las de Hernani no tuvieron fortuna de cara a portería y no lograron demostrar del todo la calidad del equipo.

El conjunto comenzó algo despistado en la posición del terreno de juego, dejando que las contrarias tomaran las riendas del encuentro. De esta manera, las vizcaínas se adelantaron 0-2 en el marcador antes de llegar al descanso. Sin embargo, lo que no esperaban las hernaniarras era que el marcador estuviera ya sentenciado en los primeros cuarenta y cinco minutos, ya que no hubo goles en la segunda mitad, a pesar de las ocasiones de las verdes, como la de la joven y guerrera June Elizalde, que no dejó de pelear cada uno de los balones del encuentro.

Por otra parte, resaltar el partidazo de Leire Olasagasti, que no deja de crecer y sorprender futbolísticamente y que estuvo a punto de dar la vuelta al marcador con un tiro desde casi la mitad del campo, que finalmente no quiso entrar en la portería contraria. Toca seguir trabajando para enfrentarse mañana en Asti-Txiki al Zarautz.

Sin victoria del Preferente

Los chicos de Jon González y Haritz Otxotorena cayeron 1-3 ante el Euskalduna en casa. El líder de la tabla clasificatoria demostró la calidad del equipo y al Hernani le costó hacerse con el ritmo del encuentro, sobre todo en la primera mitad.

A pesar de buscar ocasiones de ataque, los hernaniarras no acertaron demasiado en la presión. Además, la lesión del guardameta Axel Alkorta en la primera parte hizo que el conjunto verde se descolocara recibiendo dos goles en contra. La segunda mitad fue más favorable para los hernaniarras y con el trabajo realizado llegó el tanto de Are para los verdes. Sin embargo, poco tardaron los de Andoain en anotar el tercer tanto que les daría la victoria del partido. Esta semana toca seguir trabajando duro para enfrentarse al Roteta mañana sábado en Herrera.