El Hernani se jugará la permanencia en la última jornada tras empatar en Tolosa

J. F. M. Hernani. Lunes, 19 de mayo 2025, 20:54

No lo está teniendo nada fácil y además no le está sonriendo la suerte al primer equipo del Hernani de fútbol para mantener su participación la próxima temporada en División de Honor Regional. El domingo empataron a un gol en el campo del Tolosa y se jugarán todo a una carta en la última jornada en el campo de Zubipe ante el Anaitasuna. El sábado, sin duda alguna, el apoyo de la afición será vital para conseguir el objetivo.

El Hernani marcha ahora con dos puntos de ventaja con respecto al Deusto, que marca el descenso. La pelea, tras los triunfos del Elgoibar y el Beti Gazte en la pasada jornada, se ha quedado solo entre los dos. Esa diferencia de 2 puntos y el golavarage a favor para los de Zubipe les da cierta tranquilidad, ya que un empate ante el Anaitasuna en casa le valdría para asegurar la permanencia. Solo si el Hernani pierde y el Deusto supera al Tolosa en Zubieta bajarían los de Asier Salguero.

La realidad es que no están teniendo nada de suerte los hernaniarras. El pasado domingo, tras un primer tiempo en el que apenas pasó nada, en la segunda fueron claramente superiores a un Tolosa que no se jugaba nada. Por momentos fue un asedio por parte del Hernani, con un gran número de ocasiones, algunas de ellas claras. Pero el balón no quería entrar. Al final fue el recién salido Manex el que logró en el minuto 27 poner el 0-1 con un golazo desde fuera del área. Esa victoria y una derrota del Deusto le daba ya matemáticamente la permanencia. Incluso el juvenil Garmendia, que volvió a jugar con los mayores, tuvo en sus botas el 0-2 poco después, pero no acertó.

La ley del fútbol en estos casos no suele fallar. Si no acabas de acertar arriba, llega una el rival y marca. Dicho y hecho. El prácticamente único tiro a puerta de la segunda mitad supuso el gol del Tolosa. Era el minuto 38 y un jugador del Tolosa hizo un auténtico golazo ante una defensa que igual se mostró demasiado contemplativa.