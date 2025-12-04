Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hernani contará finalmente con Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero

Un nuevo grupo de voluntarios ha permitido que finalmente se pueda organizar

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:39

Hernani finalmente contará con Cabalgata de Reyes Magos en la tarde del 5 de enero pese a que el grupo anterior que se había encargado ... de su organización en las dos últimas décadas se haya echado a un lado. Este jueves ha tenido lugar una segunda reunión de emergencia y desde la misma han confirmado a DV que se ha formado un nuevo grupo de voluntarios para que esta tradición de la que tanto disfrutan los niños siga desfilando por las calles de Hernani.

