Hernani contará finalmente con Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero

Hernani finalmente contará con Cabalgata de Reyes Magos en la tarde del 5 de enero pese a que el grupo anterior que se había encargado ... de su organización en las dos últimas décadas se haya echado a un lado. Este jueves ha tenido lugar una segunda reunión de emergencia y desde la misma han confirmado a DV que se ha formado un nuevo grupo de voluntarios para que esta tradición de la que tanto disfrutan los niños siga desfilando por las calles de Hernani.

Desde el nuevo grupo de voluntarios, formado por algo más de diez personas, ha confirmado ya una noticia que estaban esperando muchas familias del municipio. «Este año contamos con la ayuda también de los miembros del colectivo de comerciantes Berriak (anteriores organizadores de la Cabalgata) para hacer una transición tranquila. Estamos trabajando a tope para que todo salga a la perfección el 5 de enero. Lo cierto es que no hay mucho tiempo» señalan. Añaden, además, que el grupo está abierto a la participación de todo el que quiera ayudar, «todas las manos son necesarias».

Hay que recordar que no hace demasiadas fechas Hernani amanecía con la noticia de que en enero de 2026 no habría Cabalgata de Reyes Magos por primera vez en muchos años. La razón no era otra que la decisión del grupo organizador, cansado después de tantos años, de echarse a un lado y la falta inicial de un relevo en la organización. Este lunes se organizó una primera reunión de emergencia y el jueves se ha dado el paso definitivo para que la comitiva salga a las calles de Hernani. «Es una salida que se le da ahora al tema, pero de cara a siguientes ediciones habrá que ver si se puede involucrar a colectivos o asociaciones de vecinos», señalan desde el grupo organizador.