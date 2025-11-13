Hernani se cita con un 'personal shopper' este viernes para cambiar de imagen

Experiencia distinta y atractiva la que llega este viernes a Hernani de la mano de la iniciativa Hartu kalea!, una cita mensual que está teniendo ... lugar en Hernani de la mano tanto del Ayuntamiento como de la asociación de comerciantes Berriak. En esta ocasión se ha apostado por una fórmula que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora. Joseba Olagarai se convertirá en 'personal shopper' buscando a gente con ganas de jugar con su propio estilismo. El objetivo de esta edición especial de Hartu kalea! es «mostrar la amplia oferta en moda que hay en Hernani y poner en valor el trato personal y asesoramiento que ofrecen nuestros comerciantes», señalan los organizadores.

El 'personal shopper' Joseba Olagarai llevará a quienes quieran jugar con su imagen a tiendas donde les crearán 'total looks' personalizados. Las prendas elegidas serán para las personas participantes y la cita será a partir de las diez en Gudarien Plaza por la mañana y desde cuatro saliendo desde Zinkoenea por la tarde. Según señalan desde Berriak, «el evento también contará con participantes especiales». El desarrollo de esta iniciativa se podrá seguir en directo por las redes sociales (en las cuentas de instagram @hernaniko_plaza y @hernanidendak).

En la cita que tiene lugar este viernes participarán los siguientes establecimientos: Eukene, la tienda de moda infantil Hiru, lencería Hoki, Laket, Mahuka, complementos Marna, calzados Urrats y Valen.

La iniciativa Hartu kalea! se puso en marcha en junio con el objetivo de mejorar la vida comercial del centro histórico de la localidad. La prueba piloto seguirá hasta finales de año. Un viernes al mes, a partir de las diez de la mañana, las calles del Casco permanecen cerradas para los vehículos «para hacer de la zona un espacio más cómodo y seguro para hacer las compras y fomentar el pequeño negocio».