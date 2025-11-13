Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joseba Olagarai visitará la tienda Eukene, entre otras.
Hernani

Hernani se cita con un 'personal shopper' este viernes para cambiar de imagen

Novedosa iniciativa de Hartu kalea! a través de la cual el que lo desee podrá probar a modificar su estilo a la hora de vestir

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

Experiencia distinta y atractiva la que llega este viernes a Hernani de la mano de la iniciativa Hartu kalea!, una cita mensual que está teniendo ... lugar en Hernani de la mano tanto del Ayuntamiento como de la asociación de comerciantes Berriak. En esta ocasión se ha apostado por una fórmula que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora. Joseba Olagarai se convertirá en 'personal shopper' buscando a gente con ganas de jugar con su propio estilismo. El objetivo de esta edición especial de Hartu kalea! es «mostrar la amplia oferta en moda que hay en Hernani y poner en valor el trato personal y asesoramiento que ofrecen nuestros comerciantes», señalan los organizadores.

