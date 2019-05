Hernani, en el Campeonato de Europa de rugby 7 en tierras rusas Integrantes de la expedición hernaniarra antes de partir del municipio posando en Zinkoenea. / JUANFER Los hernaniarras han acudido ilusionados, lo que supone un premio a la buena campaña protagonizada JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Sábado, 25 mayo 2019, 00:27

El club de rugby local vive una nueva jornada especial este fin de semana. Realmente es un premio a las buenas campañas que están protagonizando en los últimos años, logrando mantenerse en la máxima categoría estatal, lo que le da posibilidades de vivir experiencias como la que desde hoy van a disfrutar en tierras rusas.

El pasado jueves por la tarde partió desde Hernani una expedición compuesta por 35 personas, entre ellos, jugadores, técnicos, directivos y aficionados, ya que el equipo participará en el campeonato europeo por clubes de rugby a 7. Hoy y mañana se juegan los partidos y entre los participantes estará el Hernani Club de Rugby.

No es la primera ocasión en la que el club tricolor toma parte en esta atractiva competición, ya que el año pasado también lo hizo, terminando en sexta posición. Ahora la intención, tal y como reconocía su presidente Juan Rodríguez, es la de intentar mejorar ese resultado obtenido en 2018.

La experiencia es de lo más atractiva y los hernaniarras llegan tras haber sido subcampeones en el estatal de esta competición, tras perder con El Salvador. El campeón ha renunciado a tomar parte y son los hernaniarras los que han acudido a tierras rusas. Lo cierto es que no será nada fácil, ya que hay equipos que compiten todo el año en esta modalidad, algo que no sucede con el Hernani, aunque bien es cierto que los locales no se caracterizan por contar con hombres especialmente grande y sí rápidos, lo que beneficia en este rugby a 7. Lo que está claro es que han acudido con mucha ilusión.

Tras viajar el jueves, los hernaniarras entrenaron ya ayer en tierras rusas y hoy juegan tres partidos. Han quedado englobados con los equipos de Rusia, República Checa y Suecia. Se juegan partidos de dos tiempos de 7 minutos, cortos, lo que apenas deja margen de error ni de maniobra.

Una vez culminada esta primera jornada, en la de mañana se jugarán las medallas. Los primeros de cada grupo lucharán por el oro, los segundos por la plata y los terceros por el bronce.