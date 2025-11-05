Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Instante del partido jugado en Landare entre el Hernani y el conjunto de Ingenieros Industriales Las Rozas.

El Hernani se aúpa al segundo puesto tras superar a Las Rozas madrileño

Los tricolores jugarán en la próxima jornada ante el Gernika, que marcha situado en el tercer puesto de la clasificación

Juan F. Manjarrés

hernani.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Un encuentro muy complicado ante Las Rozas obligó a los técnicos del Hernani a mover muchas piezas sobre el terreno de juego para amarrar un resultado, que en su comienzo, pareció que iba a ser más sencillo y lo cierto es que no lo fue.

Otra gran victoria del HCRE por 33-17 (con bonus ofensivo), ante el equipo madrileño Ingenieros Industriales Las Rozas, que sitúa al equipo hernaniarra en segunda posición de la tabla, a un punto del nuevo líder RC Sant Cugat y con uno de ventaja sobre el tercer clasificado y próximo rival: Gernika RT.

El comienzo fue brillante. Un juego muy rápido, con gran dominio por parte de los tricolores, y buenas perspectivas. En el minuto 9 anotaron su primer ensayo, sin transformar (5-0). En el 20 llegó un segundo ensayo, esta vez sí transformado, puso el marcador en un (12-0). El equipo visitante acortó distancias en el minuto 31, con un ensayo transformado, dejando el marcador en un ajustado (12-7), resultado con el que se llegó al descanso.

La reanudación del encuentro fue muy complicada para los hernaniarras. Los madrileños transformaron un golpe de castigo (12-10) en el minuto 45. Dos más tarde llegó la expulsión temporal de un jugador local, lo que enfrío el ambiente y mantuvo a la afición en vilo, temiendo por el resultado final.

Una serie de fallos en varios tiros a palos de los visitantes, junto con unos errores de manejo de balón, mantuvo la incertidumbre sobre el desenlace. Se siguió temiendo por la victoria.

A falta de 25 minutos para el final, ambos equipos movieron los banquillos, sacando nuevas piezas al tablero. Los técnicos locales reforzaron la línea de tres cuartos, ubicando en ella algunos delanteros para frenar las envestidas de los jugadores roceños, dando así más aire y posibilidades a las rápidas carreras locales.

La táctica funcionó y el HCRE anotó en 20 minutos tres ensayos transformados, por uno de Ingenieros Industriales Las Rozas: Minuto 58 (19-10), minuto 62 (26-10), minuto 70 (26-17) y minuto 78 (33-17).

Tras esta victoria, los hernaniarras visitarán el sábado el campo del tercero, el Gernika, en un encuentro que se pondrá en marcha las 16.30 horas.

El equipo Sub 23 Alon Automotive HCRE perdió (0-23) ante Sant Cugat y el equipo Femenino Cominter CRE Hernani cedió (0-55) ante el Geurea RT (entente, Arrasate RT y Elorrio RT).

