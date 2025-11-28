El Hernani acude este domingo a tierras catalanas para jugar con el San Cugat

El primer equipo de rugby del Hernani afrontará este domingo una nueva jornada dentro de la competición de Copa. En este caso lo hará ... fuera, ante el San Cugat, en tierras catalanas.

En lo que respecta a la pasada jornada, con el debut copero, fue como la derrota de los espartanos en la batalla de las Termópilas, un encuentro desigual con victoria (40-50) que se escapó a tierras alicantinas, sin llevarse el punto bonus extra (ganar por tres o más ensayos), ante uno de los gallitos de la División de Honor, Huesitos La Vila.

El Hernani CRE se atrevió a inaugurar el marcador, con un ensayo transformado (7-0, min. 09). Eso no entraba en los planes del equipo alicantino y provocó una dura tormenta, castigando a los tricolores, endosándoles 6 ensayos en 20 minutos (7-5, min 12), (7-12, min. 19), (7-17, min 21), (7-24, min. 25), (7-31, min. 30) y (7-38, min. 32). Con ese resultado parcial se llegó al descanso.

La reanudación del encuentro no presagiaba nada bueno. Los locales parecían salir todavía aturdidos y así parecía confirmarlo al minuto otro ensayo no transformado del Huesitos La Vila (7-43, min. 41).

Entonces el Hernani CRE se liberó de complejos y, tirando de valor y osadía, la tormenta que azotaba a los tricolores amainó y se transformó en un vendaval local. Ganando melés, mauls, rucks, moviendo el balón con rapidez y anotando en 25 minutos cuatro ensayos transformados y uno sin transformar, recibiendo sólo uno en contra, (14-43, min. 51), (21-43, min. 58), (28-43, min. 62), (28-50, min. 67), (35-50, min. 76), (40-50, min. 80). Así acabó la batalla en Landare, una derrota que supo a victoria, demostrando por qué estos guerreros son grandes y respetados.

Por su parte, el equipo S23 Emerging Alon Automotive Hernani CRE se impuso al Valencia RC por 29-14 y disputará el próximo hoy sábado a las 15.00 horas el partido de liga en Zaragoza ante el Recoletas Salud Fénix. El Cominter CRE Hernani 12 femenino, descansó la pasada jornada y hoy a las 15.00 se enfrentará en tierras vizcaínas al Durango Ermar Motor RT.