El concejal de Actividad Física y Deporte, Axier Mingo, y la técnico, Esti Aldeiturriaga.

Hernani

Hekin Egunak, nueva iniciativa por una práctica deportiva de forma saludable

Se organizará por trimestres y echará a andar el lunes con una jornada de tecnificación de carrera en montaña para mujeres

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00

Comenta

Una nueva iniciativa llega a Hernani con el objetivo de «difundir la actividad física y el deporte de forma saludable y activa en nuestro ... municipio». Se trata de Hekin Egunak, que consiste en la organización de una serie de jornadas que permitirán a los hernaniarras acercarse a la práctica deportiva, con sesiones en muchas ocasiones al aire libre.

