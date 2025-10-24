Hekin Egunak, nueva iniciativa por una práctica deportiva de forma saludable

Una nueva iniciativa llega a Hernani con el objetivo de «difundir la actividad física y el deporte de forma saludable y activa en nuestro ... municipio». Se trata de Hekin Egunak, que consiste en la organización de una serie de jornadas que permitirán a los hernaniarras acercarse a la práctica deportiva, con sesiones en muchas ocasiones al aire libre.

El concejal de Actividad Física y Deporte, Axier Mingo, ha explicado que con los Hekin Egunak «queremos animar a la ciudadanía a realizar actividad física, dentro del nivel e intereses de cada persona». También pretende dar a conocer y poner en valor los recursos naturales y espacios públicos que hay en Hernani para fortalecer la comunidad a través del deporte.

De esta forma, la puesta en marcha de esta iniciativa tendrá lugar el lunes con una sesión de 19.00 a 20.00 horas en la pista de atletismo. En esta ocasión se centrarán en la técnica de carreras de montaña para mujeres, organizado junto al grupo de carreras de montaña Agerre. Se irán sucediendo un total de seis citas, la última de ellas el 20 de diciembre.

Axier Mingo y la técnico de promoción de la actividad física y deporte, Esti Aldeiturriaga, han sido los encargados de presentar el programa de Hekin Egunak hasta diciembre. «Propondremos ciclos de tres meses», ha explicado Mingo, añadiendo que les parece «fundamental que la actividad física y el deporte se entiendan y se trabajen de forma comunitaria, por eso organizaremos y propondremos los Hekin Egunak con la comunidad local, en colaboración con las asociaciones locales y los agentes deportivos. Todos ellos, serán hekinzales».

Además, los Hekin Egunak darán uso a los espacios naturales y urbanos aptos para la actividad física. «Con esto se pretende dar la oportunidad y motivación a la ciudadanía para vivir estos espacios de forma saludable e interiorizar hábitos deportivos», ha añadido Mingo.

La diversidad en la oferta de actividades será otra de las características de los Hekin Egunak, «para que cada persona elija en función de sus intereses y necesidades». Algunos Hekin Egunak estarán dirigidos a colectivos concretos: Mujeres, jóvenes, familias o cuidadoras, por ejemplo. Para participar se puede uno inscribir en el polideportivo municipal o llamando al 943 552185. Todas las actividades son gratuitas.

El nombre que se le ha dado a la iniciativa es un juego de palabras, tal y como explica el concejal Mingo: «Ekin, emprender o empezar en euskera, es un verbo totalmente relacionado con la actividad. Se puede activar de mil maneras y es lo que queremos promover. Hemos añadido la H para hacer referencia a nuestro municipio, Hernani. De ahí el nombre para la iniciativa Hekin y lo que serán los Hekin Egunak».