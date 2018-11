Gran concierto por Santa Cecilia de la Banda La Banda de Música de Hernani ofreció en Biteri su concierto por Santa Cecilia en el que se homenajeó también a cuatro de los miembros de la agrupación. / JUANFER Más de medio centenar de músicos se subieron al escenario de Biteri para la actuación en la que se homenajeó a 4 de sus miembros MARÍA CORTÉS HERNANI. Martes, 20 noviembre 2018, 00:27

Con la sala principal de Biteri abarrotada de público, la Banda de Música ofreció su tradicional concierto de Santa Cecilia. En él se pudieron escuchar obras de autores de principios de siglo XX bajo el título 'Euskal Herri bat bada Munduan '. Bajo la dirección de Jorge Pacheco la banda tocó 'Fanfare for the common man' y 'He-Down, Rodeo', de 1942 y de Aaron Copland, 'Valencia' de 1903 de Santiago Lope, 'Rapsodia Vasca' de 1935 y de Vicente Behobide, 'Júpiter', de 1914-1916, de Gustav Holst, y 'First Suite in Eb' de 1909 de Gustav Holst. Como explicó el propio director de la Banda, «el contexto histórico del momento de estos temas son dos guerras mundiales, lo que hizo que diversos países en forma de propaganda y apoyo moral a las tropas se apoyaran en las bandas de música, muchas de ellas militares. El objetivo era apoyar moralmente y arengar a los ciudadanos, para lo que se crearon obras de gran dimensión musical, pensadas y creadas para bandas de gran tamaño, con numerosos músicos».

De esta manera, la Banda de Música contó con 60 músicos en el escenario, entre ellos, instrumentos que raramente se ven en una banda: clarinete contrabajo, saxofón contrabajo, dos fagotes, 5 trompas, 8 trompetas...

Sentido homenaje

Pero este concierto de la Banda por Santa Cecilia fue mucho más especial, ya que durante la actuación se realizó un pequeño, pero sentido, homenaje a cuatro de sus miembros. Ainara Garín, Jorge Pacheco e Iñaki Cía recibían el reconocimiento por sus 25 años de pertenencia en la Banda. Y el cuarto, el oriotarra Martín Perona, tras 48 años de permanencia, se despedía el sábado de la banda, aunque aseguró que seguirá participando puntualmente en la ronda de Nochebuena o en las fiestas patronales.

Perona recibió así el cariño de sus compañeros de la Banda, que interpretaron una canción para él y le hicieron varios regalos. «Muchas gracias a todos», agradecía el homenajeado.