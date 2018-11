El gobierno local se queda solo en la aprobación de la subida de tasas Imagen de la sesión plenaria que ha tenido lugar esta semana en el Ayuntamiento de la localidad. / JUANFER Orain Hernani decidió abstenerse y PNV y PSE acabaron votando en contra de la propuesta para el año próximo JUAN F. MANJARRÉS HERNANI. Viernes, 2 noviembre 2018, 00:55

El Pleno Municipal dio el visto a la propuesta del grupo de gobierno con respecto a las tasas e impuestos municipales del año próximo. La subida general es del 1%, aunque bien es cierto que algunos precios se mantienen con respecto al año anterior. Finalmente este punto fue aprobado en el Pleno, con el voto favorable únicamente de los miembros de EH Bildu. Orain Hernani, al considerar que la subida establecida era «testimonial» y mostraba una voluntad del grupo de gobierno de no acometer una política de importantes subidas, se abstuvo, y los otros dos grupos, PNV y PSE, acabaron votando en contra.

Desde EAJ/PNV se reclamó que su propuesta siempre ha sido la no subida de tasas e impuestos en los casos en los que el Consistorio tenga remanente de tesorería, algo que sucede en la actualidad, por lo que no apoyó la propuesta. Desde el grupo de gobierno aclararon que por ley «no se puede utilizar el remanente para acometer los gastos corrientes», aunque desde el grupo jeltzale aclararon que esa no era la propuesta realizada por ellos.

Desde el PSE-EE votaron en contra y aclararon en un comunicado posterior que «nosotros hubiéramos mantenido los impuestos como están. Este año el gobierno de EH Bildu sube los impuestos el 1% de forma general, manteniendo algunos tal y como están. Así el IBI, el relativo a los vehículos, en agua, las basuras o los precios del polideportivo suben. En el Pleno pregunté si habían hecho un cálculo de lo que iba a suponer de aumento para las arcas municipales y la respuesta fue que podía ser entorno a los 100.000 euros».

Así, también apuntaban que «en 2018 los impuestos subieron otro 1% y votamos en contra, en 2017 se subió otro 1% los impuestos y nos abstuvimos, en 2016 se mantuvieron y nos abstuvimos; y en 2015 se mantuvieron sin modificar los impuestos y también nos abstuvimos. Con esto quiero demostrar que no porque se suban los impuestos vamos a oponernos por estar en la oposición. En el PSE-EE tenemos muy claro que si sube el IPC y el gasto de los servicios, tenemos que mantener el equilibrio presupuestario. Pero las cuentas municipales gozan de buena salud, tanto es así que año tras año tenemos remanente que se utiliza para lo que se decida. Y, además, la previsión de la aportación del Fondo Foral a Hernani para 2019 es de 540.000 euros más. En 2018 supuso 484.000 más de lo previsto. Es cierto que algún año ha tocado devolver dinero a la Diputación, en 2016 fueron 255.000 euros, pero pensamos que el aumento de la recaudación de 100.000 euros puede compensarse con lo que la Diputación nos aporta de más estos últimos años. Además, el Ayuntamiento de Hernani en sus presupuestos calcula la aportación de la Diputación por debajo de lo que nos comunican, lo que aún nos deja un mayor margen entre lo que presupuestamos y lo que luego realmente recibimos», indican los socialistas.

Otros puntos

Otro de los asuntos que se puso sobre la mesa durante la sesión plenaria celebrada esta semana fue una moción presentada por familiares y amigos de Karlos Apeztegia, que finalmente salió adelante gracias al respaldo de EH Bildu, con la abstención del resto de grupos políticos. Además, la subida establecida para el servicio de taxi en toda la comarca se ha cifrado en un 2,3%.